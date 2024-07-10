Закрити небо до Києва: авіаексперт сказав, що Україна може дати силам ППО Європи

Про це розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в етері Еспресо

"Якщо системи ППО Польщі будуть працювати з її території, то це обмежиться до 150 км. Якщо ж говорити про можливість заходу у повітряний простір, тоді можна закрити все Правобережжя України, навіть до Києва. У Польщі є літаки, які нам має передати Швеція. Вони разом з F-16 можуть ефективно працювати. Тоді не тільки Київ можна захистити, але й інші регіони. Проте, це вже питання закриття повітряного простору військовими силами іншої країни", - сказав він.

Єдина сила протиповітряної оборони в Європі дозволить літакам не тільки Польщі, а й Франції та Румунії захищати повітряний простір України. Проте це складне питання дипломатії, зауважив Храпчинський.

​​"Польща активно виступає за створення єдиних сил протиповітряної оборони Європи, тобто об’єднання всіх країн у єдину систему. Це дозволить значно полегшити координацію можливостей, і країни з більшими системами зможуть розподілити свої сили. Ми можемо говорити про включення України до цих сил, адже Україна має можливість передати свій унікальний досвід. Наша країна збивала російські ракети Х-101 та "Кинджали", тому можемо передавати свої знання. З таким тезисом треба виходити на переговори з Європою щодо створення єдиних сил ППО. Тоді українські літаки F-16, надані західними партнерами, зможуть базуватися, наприклад, на території Польщі чи Румунії без залучення до бойових дій, що юридично легше зробити. Польща не погодиться на те, щоб літаки базувалися на їхній території, але при цьому літали на бойові задачі в Україну. Тоді це означатиме пряме залучення до війни проти Росії", - резюмував авіаексперт.