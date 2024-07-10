Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Закрити небо до Києва: авіаексперт сказав, що Україна може дати силам ППО Європи
Ексклюзив

Закрити небо до Києва: авіаексперт сказав, що Україна може дати силам ППО Європи

10 липня, 2024 середа
19:47
Війна з Росією ЗРК Patriot

Створення єдиної системи сил ППО мусить бути одним із пунктів домовленостей щодо захисту України

Зміст

Про це розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в етері Еспресо

"Якщо системи ППО Польщі будуть працювати з її території, то це обмежиться до 150 км. Якщо ж говорити про можливість заходу у повітряний простір, тоді можна закрити все Правобережжя України, навіть до Києва. У Польщі є літаки, які нам має передати Швеція. Вони разом з F-16 можуть ефективно працювати. Тоді не тільки Київ можна захистити, але й інші регіони. Проте, це вже питання закриття повітряного простору військовими силами іншої країни", - сказав він.

Єдина сила протиповітряної оборони в Європі дозволить літакам не тільки Польщі, а й Франції та Румунії захищати повітряний простір України. Проте це складне питання дипломатії, зауважив Храпчинський.

​​"Польща активно виступає за створення єдиних сил протиповітряної оборони Європи, тобто об’єднання всіх країн у єдину систему. Це дозволить значно полегшити координацію можливостей, і країни з більшими системами зможуть розподілити свої сили. Ми можемо говорити про включення України до цих сил, адже Україна має можливість передати свій унікальний досвід. Наша країна збивала російські ракети Х-101 та "Кинджали", тому можемо передавати свої знання. З таким тезисом треба виходити на переговори з Європою щодо створення єдиних сил ППО. Тоді українські літаки F-16, надані західними партнерами, зможуть базуватися, наприклад, на території Польщі чи Румунії без залучення до бойових дій, що юридично легше зробити. Польща не погодиться на те, щоб літаки базувалися на їхній території, але при цьому літали на бойові задачі в Україну. Тоді це означатиме пряме залучення до війни проти Росії", - резюмував авіаексперт.

  • Нагадаємо, авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський повідомив, що росіяни лише лякають, що готові до зустрічі з F-16.

Теги:
Україна
Росія
Польща
ЄС
Франція
Румунія
військові
ППО
російська армія
ЗСУ
F-16
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
фейк
9 липня, 2024 вiвторок
"США мають сумніви щодо легітимності Зеленського, а Україна використовує хімічну зброю": добірка російських фейків за 8 липня
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
9 липня, 2024 вiвторок
"Серце обливається кров’ю": прем'єр Індії під час візиту до Москви дорікнув Путіну через удар РФ по Охматдиту
9 липня, 2024 вiвторок
Перед самітом НАТО представники 60 світових університетів підписали листа із закликом не запрошувати Україну до Альянсу
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.52
    Купівля 40.52
    Продаж 41.03
  • EUR
    Купівля 43.79
    Продаж 44.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 липня
19:56
Компенсації єВідновлення за знищене майно: житло відтепер обстежуватимуть і в зонах активних бойових дій
19:39
евакуація
На Харківщині та Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з деяких громад
19:25
Андрій Хливнюк
"За Охматдит": лідер Бумбокса та військовий Хливнюк показав, як помстився окупантам
19:15
Дмитро Кулеба
Кулеба заявив Сіярто, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на наративах РФ
18:55
на фото наслідки обстрілу Донеччини
Окупанти вдарили по Торецьку й Новоекономічному на Донеччині: є жертви
18:51
Рівне готове прийняти дітей з київського "Охматдиту", який атакувала РФ
Помер хлопчик, який під час удару РФ по Охматдиту був у реанімації
18:43
Оновлено
ракета
РФ атакувала Вознесенськ на Миколаївщині: загинула людина, серед поранених мер
18:39
РФ обстріляла Нікопольщину: загинула людина, серед поранених 13-річний хлопчик
18:37
телефон
"Якщо ви в окупації": рух "Жовта стрічка" пояснив, як видалити з фото метадані з чутливою інформацією
18:22
Росіяни розстріляли двох беззбройних українських військових біля Роботиного Запорізької області
18:22
Джон Кірбі
"Не хочемо ескалації": Кірбі прокоментував можливість збиття Польщею ракет РФ над Україною
18:18
Україна підписала безпекову угоду з Люксембургом: що передбачає документ
18:16
електроенергія, графіки відключень
Три та чотири черги: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 11 липня
18:00
OPINION
Володимир Ар'єв
У Путіна немає межі зла
17:55
генератор
Відстань, розетки, відключення мережі: Держенергонагляд розповів, як користуватися генераторами електрики
17:54
спека
Як уникнути теплового удару та що робити, коли він стався: поради МОЗ
17:49
окупанти, орки
Росіяни за допомогою фільтраційних таборів намагаються завадити мешканцям ТОТ евакуюватися, – Луганська ОВА
17:32
Костянтин Жеваго
ВАКС обрав запобіжний захід Жеваго. Це відбулось без участі підприємця, - адвокати
17:17
Від початку доби на фронті відбулося 92 боєзіткнення, найбільше ворог штурмує на Покровському напрямку
17:09
повістка
ТЦК зможуть формувати повістки за даними з реєстру "Оберіг" і затверджувати електронним підписом
17:06
Еліна Світоліна, Вімблдон, теніс
Світоліна програла казахстанці Рибакіній у чвертьфіналі Вімблдону
17:05
ракета Х-101
Російська ракета Х-101, яка поцілила в Охматдит, містила західні компоненти, - FT
16:58
Ексклюзив
Удар РФ по Охматдиту: завідувачка підрозділу медзакладу повідомила, що стан усіх дітей стабілізовано
16:55
F-16 уже на шляху до України: Блінкен сказав, коли винищувачі почнуть бойові чергування
16:53
Ембер Герд та Джонні Депп
Найнятий Ембер Герд приватний детектив видав книжку про пошук компромату на Джонні Деппа
16:47
Володимир Зеленський
Санкції проти РФ та підтримка України: Зеленський анонсував 2 нові безпекові угоди
16:30
Підпалила авто нацгвардійця та готувала диверсії проти ТЦК: затримано агентку РФ
16:26
обстріл, Херсонська область
Росіяни обстріляли село Інгулець на Херсонщині: вбили чоловіка на власному подвір'ї
16:20
Ексклюзив
Роман Червінський, суд
Наступні судові засідання по справі Червінського будуть закритими, - активіст Завражний
16:13
Nemo, Євробачення-2024
Ультраконсервативна партія Швейцарії пропонує референдум проти проведення Євробачення-2025
16:09
У Дніпрі чоловіка, який зґвалтував і вбив 11-річну дівчинку, засудили до довічного
16:00
діти, злочини росії
На Херсонщині з окупації вдалося повернути 7 дітей та їхні родини
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
"Супермами з СТБ" схиляють Україну до капітуляції. Чому інстаблогеркам краще закрити рота?
15:53
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Норвегія передасть Україні 6 винищувачів F-16, перші поставки планують до кінця року
15:40
спека у Європі
Місцями +40°С і спекотніше: прогноз погоди від Наталки Діденко на 11 липня
15:37
Ексклюзив
Patriot
Якщо обіцяним ППО ми не просто захищатимемося, а ще й атакуватимемо, то це дійсно буде поворот, - військовий аналітик Ступак
15:37
У Національному музеї історії України погасили марку "Скарби Криму. Повернення"
15:34
У Львові попрощалися з лікаркою Світланою Лукʼянчик, убитою ударом РФ по Охматдиту
15:00
"Гладіатор ІІ"
Зʼявився перший трейлер "Гладіатора II" Рідлі Скота з Полом Мескалем та Педро Паскалем
14:54
Вірджіл Ван Дейк та Гаррі Кейн (праворуч), Нідерланди - Англія, Євро-2024
Нідерланди - Англія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2024
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV