Залужний провів розмову з Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі: про що говорили

Про це Валерій Залужний написав у телеграмі.

"Розповів про ситуацію на фронті. Оперативно-стратегічна ситуація залишається складною, але контрольованою. Збройні Сили України продовжують ведення оборонних операцій, концентруються на відбитті атак противника та завданні йому максимальних втрат у живій силі та техніці", - пише Головнокомандувач ЗСУ.

За словами Залужного, з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних ЗС НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі вони детально обговорили можливі дії противника, які очікуються протягом найближчих тижнів та місяців.

"Окремо зупинилися на питанні протидії масованим ракетним ударам противника. Наголошував на необхідності посилення системи нашої протиповітряної оборони. Висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російською агресією", - додав Валерій Залужний.