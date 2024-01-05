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Залужний провів розмову з Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі: про що говорили

5 січня, 2024 п'ятниця
20:14
Війна з Росією на скріншоті з відео Валерій Залужний

У п'ятницю, 5 січня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних ЗС НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі

Про це Валерій Залужний написав у телеграмі.

"Розповів про ситуацію на фронті. Оперативно-стратегічна ситуація залишається складною, але контрольованою. Збройні Сили України продовжують ведення оборонних операцій, концентруються на відбитті атак противника та завданні йому максимальних втрат у живій силі та техніці", - пише Головнокомандувач ЗСУ.

За словами Залужного, з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних ЗС НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі вони детально обговорили можливі дії противника, які очікуються протягом найближчих тижнів та місяців.

"Окремо зупинилися на питанні протидії масованим ракетним ударам противника. Наголошував на необхідності посилення системи нашої протиповітряної оборони. Висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російською агресією", - додав Валерій Залужний.

  • 2 січня Валерій Залужний подякував західним партнерам за системи Patriot, завдяки яким Сили оборони збили 10 із 10 "кинджалів", запущених РФ у вівторок.
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допомога США Україні
Валерій Залужний
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2024, п'ятниця
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