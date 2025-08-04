Замість анонсів треба показувати діяльність підрозділів, озброєних балістичними ракетами, - експерт з авіації Романенко

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

"Україна випускала ракетоносії, Україна випускала ракети, наприклад, "Тополь", яка була спроєктована значною мірою в Україні, у Дніпрі. Тому створити наші власні балістичні ракети ми могли ще багато років тому. І ми могли створити ракети, які могли наблизитися за дальністю до ракет середньої дальності, тобто могли створити ракети на 500 км. І були розробки", - зазначив Романенко.

Експерт з авіації нагадав, що Україна має пускову установку системи "Сапсан", яка навіть демонструвалася на Хрещатику під час військових парадів. Більшість елементів цієї системи було випробувано та перевірено.

"Якби ми серйозно взялися за ці розробки, якщо були б виділені фінанси, то ще в 2022, 2023 або 2024 роках ми могли б уже застосовувати ці ракети по Росії на дальність до 500 кілометрів. Оскільки під час війни вся бойова техніка дуже швидко модернізується, то дальність могла б бути збільшена так, щоб досягати Підмосков'я, наприклад. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Тобто замість анонсів треба показувати діяльність підрозділів, озброєних балістичними ракетами", - наголосив Романенко.