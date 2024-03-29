Запобігти потраплянню товарів до РФ: США просять американський бізнес вжити експортних обмежень

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що міністерство торгівлі останніми тижнями надіслало листи щонайменше 20 компаніям із попередженням, що є спробою зупинити війну Росії в Україні, заявив офіційний представник міністерства торгівлі США.

Компанії виробляють і продають продукцію, знайдену в ракетах і безпілотниках, виявлених в Україні.

Попри санкції, що перекривають доступ до західних технологій, в російській зброї, залишеній на полі бою в Україні, продовжують знаходити американські компоненти.

"Протягом останніх кількох тижнів ми надіслали листи більш ніж 20 американським компаніям, кожна з яких містить список із понад 600 іноземних сторін. У листах ми звернулися до американських компаній з проханням добровільно припинити постачання цим сторонам через високий ризик потрапляння до Росії, - сказав помічник міністра Метью Аксельрод на щорічній конференції з контролю за експортом у Вашингтоні.

Він додав, що посадовці з міністерства торгівлі, держдепу та Мінфіну також звертаються безпосередньо до вищого керівництва американських компаній, щоб обговорити подальші кроки, які вони можуть вжити, щоб запобігти потраплянню їхньої продукції в Росію.