Запобігти потраплянню товарів до РФ: США просять американський бізнес вжити експортних обмежень
США просять компанії припинити постачання товарів більш ніж 600 іноземним сторонам через побоювання, що товари можуть потрапити в Росію для використання у війні проти України
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що міністерство торгівлі останніми тижнями надіслало листи щонайменше 20 компаніям із попередженням, що є спробою зупинити війну Росії в Україні, заявив офіційний представник міністерства торгівлі США.
Компанії виробляють і продають продукцію, знайдену в ракетах і безпілотниках, виявлених в Україні.
Попри санкції, що перекривають доступ до західних технологій, в російській зброї, залишеній на полі бою в Україні, продовжують знаходити американські компоненти.
"Протягом останніх кількох тижнів ми надіслали листи більш ніж 20 американським компаніям, кожна з яких містить список із понад 600 іноземних сторін. У листах ми звернулися до американських компаній з проханням добровільно припинити постачання цим сторонам через високий ризик потрапляння до Росії, - сказав помічник міністра Метью Аксельрод на щорічній конференції з контролю за експортом у Вашингтоні.
Він додав, що посадовці з міністерства торгівлі, держдепу та Мінфіну також звертаються безпосередньо до вищого керівництва американських компаній, щоб обговорити подальші кроки, які вони можуть вжити, щоб запобігти потраплянню їхньої продукції в Росію.
- Ракета "Циркон" майже повністю складається з іноземних елементів, заявив авіаексперт Храпчинський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.06 Купівля 39.06Продаж 39.53
- EUR Купівля 42.22Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе