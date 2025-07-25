Запуск ракети по центру Москви не допоможе Україні, - генерал США Ходжес
Удар по центру Москви дасть Росії підставу для скарг і може змусити деякі країни сумніватися в доцільності подальшої підтримки України. Крім того, російська ППО має певну ефективність, але нездатна захистити все
Таку думку в етері Еспресо висловив колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.
"Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самозахист, і це включає можливість завдавати ударів по цілях на території Росії. Важливо, щоб люди усвідомлювали - Україна не діє так, як Росія. Росія щодня порушує міжнародне право і чинить воєнні злочини, навмисно обираючи мішенями цивільне населення та об'єкти інфраструктури. Україна ж, навпаки, ймовірніше за все, зосереджуватиметься на військовій логістиці, заводах із виробництва безпілотників та іншого озброєння, а також на аеродромах", - зауважив генерал.
На його думку, запуск ракети по центру Москви не допоможе Україні, а це лише дасть Росії підставу для скарг і може змусити деякі країни сумніватися в доцільності подальшої підтримки України. Однак навряд чи, що хтось серйозно заперечуватиме проти того, щоб Україна завдавала ударів по законних військово-промислових об’єктах будь-де в Росії.
"На мою думку, російські системи протиповітряної оборони, безперечно, мають певну ефективність. Не кожен український безпілотник чи ракета зможуть їх подолати. Але я впевнений, що Генеральний штаб України та ГУР знайдуть спосіб досягти необхідних цілей, як це вже було під час добре відомої операції "Павутина". До речі, я також вважаю цілком виправданим завдання ударів по нафтогазовій інфраструктурі Росії, яка забезпечує експорт до Індії та Китаю, а також є ключовим джерелом фінансування війни. Це законні цілі. Російська протиповітряна оборона нездатна захистити все. Переконаний, Україна знайде спосіб вразити ті об’єкти, які справді мають значення", - підкреслив Ходжес.
- 15 липня у Financial Times із посиланням на обізнані джерела писали, що президент США Дональд Трамп приватно закликав українського лідера Володимира Зеленського посилити удари вглиб території РФ, запитавши, чи може Київ вдарити по Москві.
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