Запуск ракети по центру Москви не допоможе Україні, - генерал США Ходжес

Таку думку в етері Еспресо висловив колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самозахист, і це включає можливість завдавати ударів по цілях на території Росії. Важливо, щоб люди усвідомлювали - Україна не діє так, як Росія. Росія щодня порушує міжнародне право і чинить воєнні злочини, навмисно обираючи мішенями цивільне населення та об'єкти інфраструктури. Україна ж, навпаки, ймовірніше за все, зосереджуватиметься на військовій логістиці, заводах із виробництва безпілотників та іншого озброєння, а також на аеродромах", - зауважив генерал.

На його думку, запуск ракети по центру Москви не допоможе Україні, а це лише дасть Росії підставу для скарг і може змусити деякі країни сумніватися в доцільності подальшої підтримки України. Однак навряд чи, що хтось серйозно заперечуватиме проти того, щоб Україна завдавала ударів по законних військово-промислових об’єктах будь-де в Росії.

"На мою думку, російські системи протиповітряної оборони, безперечно, мають певну ефективність. Не кожен український безпілотник чи ракета зможуть їх подолати. Але я впевнений, що Генеральний штаб України та ГУР знайдуть спосіб досягти необхідних цілей, як це вже було під час добре відомої операції "Павутина". До речі, я також вважаю цілком виправданим завдання ударів по нафтогазовій інфраструктурі Росії, яка забезпечує експорт до Індії та Китаю, а також є ключовим джерелом фінансування війни. Це законні цілі. Російська протиповітряна оборона нездатна захистити все. Переконаний, Україна знайде спосіб вразити ті об’єкти, які справді мають значення", - підкреслив Ходжес.