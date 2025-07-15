Трамп приватно запитав у Зеленського, чи може Україна вдарити по Москві, - FT
Президент США Дональд Трамп приватно закликав українського лідера Володимира Зеленського посилити удари вглиб території РФ, запитавши, чи може Київ вдарити по Москві
Про це пише Financial Times із посиланням на обізнані джерела.
Ця телефонна розмова відбулася 4 липня. Тоді, за словами двох джерел видання, Трамп запитав у Зеленського, чи може Україна вразити військові цілі вглибині Росії, якщо США нададуть відповідну зброю.
"Володимире, ти можеш влучити в Москву?... Ти теж можеш влучити в Санкт-Петербург?" – запитав американський лідер, цитують співрозмовники.
Натомість Зеленський відповів: "Безумовно. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю".
Також джерела стверджують: глава Білого дому сигналізував про свою підтримку ударів по РФ, описавши стратегію таким чином, аби "змусити їх (росіян) відчути біль", а Москву – сісти за стіл переговорів.
"Західний чиновник, який був проінформований про дзвінок, сказав, що розмова відображає зростаюче бажання серед західних партнерів України постачати зброю великої дальності, здатну "привести війну москвичам" - настрої, які американські чиновники повторили в останні тижні", – додають у матеріалі.
- Раніше цього тижня Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив проєкт Закону про національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік, який передбачає виділення 500 млн доларів на безпекову допомогу Україні.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 14 липня провів телефонні розмови з американським лідером Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте.
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