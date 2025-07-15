Трамп приватно запитав у Зеленського, чи може Україна вдарити по Москві, - FT

Про це пише Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

Ця телефонна розмова відбулася 4 липня. Тоді, за словами двох джерел видання, Трамп запитав у Зеленського, чи може Україна вразити військові цілі вглибині Росії, якщо США нададуть відповідну зброю.

"Володимире, ти можеш влучити в Москву?... Ти теж можеш влучити в Санкт-Петербург?" – запитав американський лідер, цитують співрозмовники.

Натомість Зеленський відповів: "Безумовно. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю".

Також джерела стверджують: глава Білого дому сигналізував про свою підтримку ударів по РФ, описавши стратегію таким чином, аби "змусити їх (росіян) відчути біль", а Москву – сісти за стіл переговорів.

"Західний чиновник, який був проінформований про дзвінок, сказав, що розмова відображає зростаюче бажання серед західних партнерів України постачати зброю великої дальності, здатну "привести війну москвичам" - настрої, які американські чиновники повторили в останні тижні", – додають у матеріалі.