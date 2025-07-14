Зеленський провів телефонні розмови з Трампом та Рютте
Президент України Володимир Зеленський увечері 14 липня провів телефонні розмови з американським лідером Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте
Про це Зеленський написав у Telegram.
"Говорив із президентом США Дональдом Трампом. Дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир", - йдеться у дописі.
За словами українського президента, Трамп розповів про свою зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте. Зеленський також підкреслив важливість добрих відносин з США та країнами Альянсу, а також їх старання збільшувати видатки на оборону.
Крім цього, лідери обговорили необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції.
"Готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру. Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки й надалі. Дякую, пане президенте! Дякую, Америко!" - підкреслив Зеленський.
Розмова з Рютте
Президент України поділився, що також говорив з Марком Рютте.
"Теж дуже хороша розмова, Марк поінформував про сьогоднішню зустріч у Вашингтоні з президентом Трампом і про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України", - йдеться у дописі.
Зеленський наголосив, що Україна цінує готовність надати Києву ЗРК Patriot, а також постачання іншої зброї для захисту життя людей і відбиття російських штурмів.
"Важливо збільшувати тиск на Росію заради миру та зберігати життя людей. Дякую, Марку!" - додав президент.
- Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.
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