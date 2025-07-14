Зеленський провів телефонні розмови з Трампом та Рютте

Про це Зеленський написав у Telegram.

"Говорив із президентом США Дональдом Трампом. Дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир", - йдеться у дописі.

За словами українського президента, Трамп розповів про свою зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте. Зеленський також підкреслив важливість добрих відносин з США та країнами Альянсу, а також їх старання збільшувати видатки на оборону.

Крім цього, лідери обговорили необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції.

"Готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру. Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки й надалі. Дякую, пане президенте! Дякую, Америко!" - підкреслив Зеленський.

Розмова з Рютте

Президент України поділився, що також говорив з Марком Рютте.

"Теж дуже хороша розмова, Марк поінформував про сьогоднішню зустріч у Вашингтоні з президентом Трампом і про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України", - йдеться у дописі.

Зеленський наголосив, що Україна цінує готовність надати Києву ЗРК Patriot, а також постачання іншої зброї для захисту життя людей і відбиття російських штурмів.

"Важливо збільшувати тиск на Росію заради миру та зберігати життя людей. Дякую, Марку!" - додав президент.