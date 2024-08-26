Зараз черговий виклик для нашої ППО: Згурець про ранкову атаку РФ 26 серпня

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Ми очікували, що буде ця атака. Експерти припускали. Командування Повітряних сил знало, що росіяни спробують і здійснять цю атаку після тривалої паузи з огляду на накопичення певної кількості крилатих ракет. Поки що ми можемо загалом оцінювати те, що нагадує попередні комплексні потужні атаки РФ, де використовуються різні засоби нападу, починаючи від "шахедів", потім використання стратегічних бомбардувальників Ту-95, які є носіями ракет Х-22, та Ту-22М3 з ракетами Х-101", - прокоментував Сергій Згурець.

За його словами, ракети Х-22 виглядають найбільш небезпечними, адже їхні показники збиття є не меншими у порівнянні з іншими типами ракет.

"І власне – балістика. Зараз бачимо прагнення росіян здійснити удар з використанням усього накопиченого арсеналу. Це черговий виклик для нашої ППО, яка, звісно, до цього готувалася. Атака ще триває. Додам, що ці російські бомбардувальники Ту-95, які злітали з Енгельса, то до них трохи не встигли наші дрони, аби завдати удар, бо в ніч на 26 серпня наші дрони атакували летовища противника. Робота по російських летовищах – важливий компонент стримування атак ворога з використання стратегічних носіїв. Сподіваємося, що наша ППО відпрацює максимально ефективно", - зазначив військовий експерт

Згурець додав, що цілями противника частково залишаються військові об'єкти, зокрема летовища поблизу столиці, і знову ж таки енергетичні об'єкти.