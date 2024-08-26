Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Зараз черговий виклик для нашої ППО: Згурець про ранкову атаку РФ 26 серпня
Ексклюзив

Зараз черговий виклик для нашої ППО: Згурець про ранкову атаку РФ 26 серпня

Ірена Моляр
26 серпня, 2024 понедiлок
09:31
Війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зауважив, що цілями противника частково залишаються військові об'єкти, зокрема летовища поблизу столиці, і знову ж таки енергетичні об'єкти нашої країни

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Ми очікували, що буде ця атака. Експерти припускали. Командування Повітряних сил знало, що росіяни спробують і здійснять цю атаку після тривалої паузи з огляду на накопичення певної кількості крилатих ракет. Поки що ми можемо загалом оцінювати те, що нагадує попередні комплексні потужні атаки РФ, де використовуються різні засоби нападу, починаючи від "шахедів", потім використання стратегічних бомбардувальників Ту-95, які є носіями ракет Х-22, та Ту-22М3 з ракетами Х-101", - прокоментував Сергій Згурець.

За його словами, ракети Х-22 виглядають найбільш небезпечними, адже їхні показники збиття є не меншими у порівнянні з іншими типами ракет.

"І власне – балістика. Зараз бачимо прагнення росіян здійснити удар з використанням усього накопиченого арсеналу. Це черговий виклик для нашої ППО, яка, звісно, до цього готувалася. Атака ще триває. Додам, що ці російські бомбардувальники Ту-95, які злітали з Енгельса, то до них трохи не встигли наші дрони, аби завдати удар, бо в ніч на 26 серпня наші дрони атакували летовища противника. Робота по російських летовищах – важливий компонент стримування атак ворога з використання стратегічних носіїв. Сподіваємося, що наша ППО відпрацює максимально ефективно", - зазначив військовий експерт

Згурець додав, що цілями противника частково залишаються військові об'єкти, зокрема летовища поблизу столиці, і знову ж таки енергетичні об'єкти.

  • Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку зафіксовано активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3.
  • РФ атакує Україну ракетами та дронами. В регіонах лунають вибухи - Live
Теги:
Україна
Росія
Сергій Згурець
ППО
російська армія
ракетний удар
Читайте також:
Артем Дмитрук з предстоятелем УПЦ Московського патріархату Онуфрієм
Автор
24 серпня, 2024 субота
Нардеп Дмитрук вважає за необхідне "прибрати з календаря" День Незалежності
Автор Юлія Юліна
24 серпня, 2024 субота
Підрив Каховської ГЕС: як українцям менш ніж за рік вдалося побудувати магістральний водогін на Кривий Ріг
Артем Дмитрук
Автор Марія Науменко
24 серпня, 2024 субота
Нардеп Дмитрук, який захищає церкву Московського патріархату, каже, що готується його затримання
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 45.62
    Продаж 46.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
26 серпня
09:42
світло
В Україні вводять аварійні відключення через атаку РФ
09:41
Live
шахед
РФ атакує Україну ракетами та дронами. В регіонах лунають вибухи
09:34
Київводоканал
У чотирьох районах Києва зникло водопостачання
09:22
Ексклюзив
Сергій Плохій
Україна вже відвоювала своє місце в Європі, тепер головне втримати демократію і верховенство права, - історик Сергій Плохій
08:36
Літак. авіація, Польща
Польща підіймала свою авіацію через ракетний удар РФ по Україні
08:21
Оновлено
ЗСУ
Росіяни активно штурмують 10 напрямків на фронті: найгарячіше на Покровському
08:06
ЗСУ
Сили оборони ліквідували 17 ворожих БМП, 47 артсистем та 1140 окупантів
08:03
засновник Telegram Павло Дуров
"По суті, затримали начальника зв'язку збройних сил РФ": що кажуть російські військові пропагандисти про арешт Дурова
07:54
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ заявила про збиття 24 безпілотників над 7 областями
07:42
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво дронів в КНДР
07:26
Російські військові
ISW: Росія продовжує перекидати війська з України до Курської області
07:22
OPINION
Валерій Пекар
Дуров - це не про свободу інтернету
07:08
Оновлено
"Буян-М"
Росіяни тримають чотири носії "калібрів" в Чорному морі
06:54
Ексклюзив
Сергій Плохій
Уважне вивчення істориками нинішньої війни з Росією ще більше згуртує Україну, - професор Плохій
06:53
Камала Гарріс
Гарріс випереджає Трампа на 7 відсотків в опитуваннях щодо президентських виборів в США
06:45
Полонені, російська армія
WP: Україна на Курщині взяла в полон близько 250 російських військових
06:26
засновник Telegram Павло Дуров
Суд у Парижі продовжив арешт Дурова на 48 годин
00:40
Адам Кадиров
Син Кадирова отримав найвищу нагороду Чечні - орден Кадирова
00:04
ЗСУ остаточно вивели з ладу третій міст через Сейм на Курщині
2024, неділя
25 серпня
23:46
Павло Архипович Загребельний
"Батьку шістдесятників" Павлу Загребельному сьогодні виповнилося б рівно 100 років
23:32
"рублі" з символікою ЗСУ
Українські партизанки розповсюдили в Криму та Мелітополі "рублі" з символікою ЗСУ
23:14
Удар по Краматорську
У Краматорську росіяни вбили британця Раяна Еванса, що працював на Reuters, - The Mirror
23:04
Сергій Волина Волинський
Оборонець Азовсталі Сергій Волина ініціював петицію про створення проєкту "Прапор Надії" щодо підтримки військовополонених
23:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
22:44
Зеленський
Зеленський призначив термінову нараду силовиків: про що говоритимуть
22:34
гуманітарний вантаж з Латвії
Латвія посилила контроль товарів з РФ та Білорусі у пунктах прикордонного контролю
22:26
засновник Telegram Павло Дуров
Telegram офіційно відреагував на арешт Дурова
22:24
Оновлено
"Олександрія" - "Шахтар" 4:3 (24.08.2024)
"Полісся" розбило "Оболонь", а "Рух" переміг "Зорю": розклад і результати усіх матчів 4-го туру УПЛ
22:02
Суджа, РФ, Курська область
ЗСУ на Курщині взяли під контроль ще 2 населених пункти, - Зеленський
21:54
Нафтобаза у Ростовській області
"Без поліпшення ситуації": у Ростовській області 8-му добу горить нафтобаза
21:44
Удар по Краматорську
Зеленський назвав удар по журналістах у Краматорську "абсолютно цілеспрямованим"
21:34
Хассан Насралла
Лідер "Хезболли" Насралла заявив про можливі нові обстріли Ізраїлю
21:20
Оновлено
Білоруські танки
Україна попередила Білорусь, яка накопичує війська і бойовиків Вагнера на кордоні: не ставайте нашими законними цілями
21:10
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Звання заслуженого діяча культури має бути ліквідоване, це радянський спадок, - поет Рибчинський
20:32
Вибух
РФ увечері здійснила авіаудар по приватному сектору Сум: попередньо, є загиблі й поранені
20:25
Оновлено
Народний депутат України Артем Дмитрук
Генпрокурор Костін повідомив підозру нардепу Дмитруку після того, як той утік до Молдови, а звідти вилетів у Рим
20:22
Михайло Кохан
Кохан здобув срібну нагороду на етапі Діамантової ліги в метанні молота
20:09
OPINION
Ганна Старкова
Про ідентичність, книжки та торговельні центри, або Моє серце обливається кров’ю
20:02
Ексклюзив
засновник Telegram Павло Дуров
Ймовірно, Павло Дуров сам здався у Франції, - журналістка Лазарєва
20:01
Ексклюзив
Біля опери у Києві зібралися на акцію "Не мовчи! Полон вбиває"
"Більше двох років надії на волю": біля опери у Києві зібралися на акцію "Не мовчи! Полон вбиває"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV