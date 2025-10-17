Зараз іноді в Україні така ситуація, яка була в 14-му році, - ексмер Херсона Миколаєнко

Про це розповів у інтерв'ю Еспресо колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, який понад три роки провів в полоні росіян.

Він дав пораду людям.

"Спокійніше ставитися один до одного і шукати підтримки одне в одного, а не намагатися ці руки поламати, які десь можливо хочуть тебе підтримати. Дуже важко радити тим людям, які не відчувають війни. От я з подивом зрозумів, що зараз іноді в країні така ситуація, яка була в 14-му році. Десь йшла війна, але вона начебто була далека, ми її і не відчували. Щось відбувається, якісь бої, але всі жили своїм життям. Нам, можливо, на Херсонщині, поруч з росіянами, за 100 км до розташування російських військ, було якось важче жити, ніж умовно там в Києві, у Вінниці або в Житомирі. Але нам, на відміну від мешканців там, я не знаю, Запорізької або Донецької області, які знаходились поруч з "ДНР" і "ЛНР", жилось набагато якось спокійніше і щасливіше, і ми не втрачали там ні життєлюбності, ні радості, ми не задумувались про цю війну. Так, війна триває, треба допомагати, із задоволенням допомагали, там волонтери, все це було, але відчуття війни не було", - вважає Миколаєнко.

На його думку, так само зараз відбувається: деякі люди вирішили, що начебто вже там все нормалізувалось.

"І найжахливіше, що я зараз бачу і відчуваю, це продовження, а навіть, можливо, і підсилення корупції на цій війні. Оце от прислів'я: кому війна, кому мати рідна… це дуже сумно, але воно зараз працює в Україні. Оці скандали корупційні, люди, які, в мене таке враження, що зацікавлені в продовженні цієї війни, тому що дуже багато грошей зароблять, у тому числі наші партнери з інших країн Європи. І це дає можливість багато красти, давайте казати відверто. Оце мене непокоїть", - сказав ексмер.

Він додав, що його непокоїть також, що хтось вирішив, що є політична боротьба, що треба проводити вибори.

"Ну таке в мене враження, можливо, я помиляюсь. Ми що, перемогли в цій війні? А якщо проводити вибори, як забезпечити голосування тим військовим, які знаходяться в окопах, або тим хлопцям, які сидять там в полоні? Чи вони не повинні голосувати? Дуже багато питань, але не все так сумно, країна тримається. Так, вона поранена, так, вона стікає кров'ю, але тримається. Я переконуюсь, що Україна обов'язково переможе і розквітне з нашими зусиллями", - підсумував Миколенко.