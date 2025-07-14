Зараз поворотний момент: дипломат Шамшур про позицію Трампа щодо України

Про це в етері Еспресо розповів дипломат Олег Шамшур, колишній Посол України в США та Франції.



"Навіть якщо будуть сьогодні, 14 липня, о 17:00 максимально сприятливі для України заяви Трампа, то ще рано говорити про точку неповернення. Можливо, пізніше ще щось почуємо. Дійсно, зараз поворотний момент. Що може відбутися в царині можливого? На мою думку, з одного боку є бажання Трампа встановити якісь нові стосунки з Росією, яке він залишав, щоб говорити з Путіним, як з партнером. Для Трампа вже очевидно, що зухвала, нахабна поведінка очільника Кремля, нехтування тим обіцянкам, які вже давав, створюють репутаційні ризики для нинішнього президента США", - прокоментував Олег Шамшур.

За його словами, Трамп роздратований та розлючений, а така емоційна складова є дуже впливовою щодо рішень, які він ухвалює. І це може спрацювати у вигідний бік для України.

"Звертаю увагу, що зараз йдеться про досягнення припинення вогню, перемир'я. А що буде після цього, то тут залишається велике питання. Хотілось би почути, що Трамп і наші європейські партнери вже не будуть говорити, що "головне – припинити війну на 30 діб, а далі подивимося". А тепер очевидно, що ті умови, які вкидалися Трампом, є непридатними для України. Тому на все треба буде дивитися в континуумі – що буде потім. А зараз, дійсно, дуже важливим є, які заходи будуть з боку Трампа, якщо про це буде анонсовано, і щодо надання нам допомоги, і щодо застосування санкцій проти РФ", - зауважив дипломат.

Шамшур додав, що від європейців хотілося б побачити якісь конкретні дії, бо, як каже Трамп, головний напрямок цих дій мав би бути в акумуляції тих коштів, які потрібні для закупівлі у США зброї. Поки Трамп заявив, що готовий продавати зброю, відповідно, на цих абсолютно реальних речах і треба концентруватися.