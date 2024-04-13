Зараз в Україні працюють 500 оборонних підприємств, задіяні майже 300 тис. людей, - Зеленський
13 квітня президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу України
Про це він написав у телеграм.
Він підкреслив, що це професійний день усіх, хто організовує, проєктує та будує українську силу.
"Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. Майже 300 тисяч людей задіяні в цьому нашому виробництві. І все це дійсно одна з головних основ нашої незалежності. Події війни це доводять", - зазначив президент.
Зеленський розповів, що за допомогою морських дронів, створених українцями, наші захисники очищують Чорне море від російського терористичного впливу.
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"Завдяки українським розробкам путінська система відчуває, що агресія дійсно має свою ціну", - наголосив він.
Українські "Стугни", українська броня, українські FPV-дрони вже не є чимось незвичним, зауважив Зеленський.
"Пишаюся всіма нашими людьми та підприємствами, які роблять звичною також і сучасну українську артилерію – необхідні сучасні калібри, необхідні гармати. Дякую всім, хто працює заради цього!" - реюмував президент.
- Україні потрібна будь-яка перевага, щоб вибити Росію зі своєї території. Однією з нових позитивних тенденцій є невелика, але швидко зростаюча оборонна промисловість, в яку уряд вливає кошти, сподіваючись, що сплеск виготовленої власноруч зброї та боєприпасів допоможе переломити ситуацію на полі битви.
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