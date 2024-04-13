День працівника ОПК України: професіонали, які виготовляють зброю перемоги

Цей день відзначає вагому роль, яку відіграють спеціалісти цієї галузі у забезпеченні обороноздатності та технологічного прогресу країни. Люди, які сьогодні займаються розробкою та виробництвом військової та оборонної техніки, а також ті, хто забезпечує безпеку та захист суверенітету України, надзвичайно важливі.

Оборонно-промисловий комплекс є стратегічно важливою складовою України в умовах війни. Він забезпечує розробку та виробництво високотехнологічної військової техніки, а також здійснює модернізацію та ремонт існуючих зразків. Цей сектор також сприяє розвитку новітніх технологій, наукових досліджень і військово-прикладних інновацій, що має велике значення для національної безпеки та обороноздатності України.

Історія та здобутки

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про встановлення 13 квітня Днем працівника оборонно-промислового комплексу України. Це професійне свято спрямоване на визнання ролі та важливого внеску спеціалістів в оборонно-промисловому комплексі країни. Відповідний документ під номером 214/2023 був опублікований на офіційному веб-сайті президента.

"Враховуючи важливе значення оборонно-промислового комплексу для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету України, значний внесок працівників оборонно-промислового комплексу в зміцнення обороноздатності держави, постановляю: установити в Україні День працівника оборонно-промислового комплексу України, який відзначатиметься щороку 13 квітня", — прописано в тексті указу.

Це професійне свято було започатковано у 2023 році, після подій 13 квітня 2022 року, коли українські протикорабельні ракети "Нептун" потопили флагман російського флоту - крейсер "Москва".

Фото: Еспресо TV

Нова ера, що була започаткована українськими морськими дронами, спричинила значні втрати для військових РФ на морі протягом останніх років, систематично переслідуючи російські кораблі у відкритих водах і навіть на їхніх власних військово-морських базах.

"Стугна-П" є українським протитанковим ракетним комплексом, розробленим для знищення броньованих цілей, зокрема танків і бронетехніки противника. Крім того, він здатний вражати також цілі в повітрі. Наші військові показують майстерність у застосуванні "Стугни-П" та збивають вартісні вертольоти ворога.

Цей комплекс був розроблений на основі попередніх моделей протитанкових систем в Україні. Має велику точність і дальність стрільби. Його можна використовувати в різних умовах бойової обстановки, включно з міською та місцевістю зі складним рельєфом.

Сьогодні, оборонно-промисловий комплекс самостійно або у співпраці з низкою українських компаній розробляє значну кількість розвідників, бомберів та далекобійних камікадзе: БПЛА “Лелека-100”, АСУ-1 “Валькірія”, бомбер "Кажан", БПЛА "Сокіл-300" та багато інших. Багато цих "пташок" стали нічними кошмарами для окупантів.

Фото: колаж Еспресо TV

Крім того, сьогодні є чимало успішних прикладів застосування зброї виробництва України, техніки та снарядів, що виробляються в Україні або спільно з нашою державою.

Тому на тлі сучасних геополітичних викликів та загострення ситуації в російсько-українській війні роль працівників оборонно-промислового комплексу набуває особливого значення. Вони забезпечують війська передовими зразками зброї та військової техніки, що є важливим елементом стратегічного потенціалу держави.

Наслідки військової агресії сусідньої держави підкреслюють важливість розвитку та підтримки вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Професіоналізм, талант і наполеглива праця працівників цієї галузі дають змогу Україні зміцнювати свої оборонні потенціали й гідно стояти на захисті своєї територіальної цілісності.