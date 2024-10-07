"Засоби ураження ворога були знищені": у ДПСУ прокоментували бої за газовидобувні вежі поблизу Зміїного
Сили оборони України виконують завдання в акваторії Чорного моря для утримання під контролем газовидобувних веж неподалік острова Зміїний
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону, передає АрміяInform.
"Треба розуміти, що Сили оборони України, у першу чергу підрозділи спеціального призначення Головного управління розвідки й Державної прикордонної служби, постійно виконують завдання в акваторії Чорного моря, щоб контролювати цю територію, не допустити ворога", - розповів він.
Речник запевнив: групи, які звільняли газовидобувні вежі поблизу Зміїного, зробили все потрібне, аби росіяни не змогли контролювати цю територію.
"Засоби ураження ворога також були знищенні. Нашим хлопцям, нашим захисникам вдається їх утримувати, уникати ураження від ворога. Натомість — саме ми завдаємо ворогу ударів, які не дозволяють йому контролювати цю територію", - заявив Демченко.
- У вересні 2023 року українські захисники взяли під контроль бурові газо- та нафтовидобувні платформи "вишки Бойка", які були захоплені з 2015 року.
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- 5 жовтня Державна прикордонна служба України показала ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу острова Зміїний у Чорному морі.
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