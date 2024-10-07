"Засоби ураження ворога були знищені": у ДПСУ прокоментували бої за газовидобувні вежі поблизу Зміїного

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону, передає АрміяInform.

"Треба розуміти, що Сили оборони України, у першу чергу підрозділи спеціального призначення Головного управління розвідки й Державної прикордонної служби, постійно виконують завдання в акваторії Чорного моря, щоб контролювати цю територію, не допустити ворога", - розповів він.

Речник запевнив: групи, які звільняли газовидобувні вежі поблизу Зміїного, зробили все потрібне, аби росіяни не змогли контролювати цю територію.

"Засоби ураження ворога також були знищенні. Нашим хлопцям, нашим захисникам вдається їх утримувати, уникати ураження від ворога. Натомість — саме ми завдаємо ворогу ударів, які не дозволяють йому контролювати цю територію", - заявив Демченко.