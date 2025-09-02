Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Затримано постачання окупаційних військ": партизани "Атеш" провели диверсію біля Дебальцевого на Донеччині

"Затримано постачання окупаційних військ": партизани "Атеш" провели диверсію біля Дебальцевого на Донеччині

Марія Науменко
2 вересня, 2025 вiвторок
06:24
Війна з Росією вибух, ракетна атака

У Донецькій області партизани руху "Атеш" здійснили диверсію неподалік Дебальцевого, внаслідок чого було зірвано постачання російських військ на Донецькому напрямку

Зміст

Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

Згідно з повідомленням, місцем атаки обрали ділянку, якою регулярно рухаються колони з паливом, боєприпасами та військовою технікою. 

Порушення логістики, зазначають у "Атеш", напряму впливає на боєздатність російської армії на одному з ключовому напрямку фронту.

"Ми продовжимо систематично завдавати ударів по логістиці в тилу ворога і знижувати його можливості на фронті. Донецьк – це Україна", - наголосили в партизанському русі.

фото: Атеш

  • Наприкінці серпня партизанський рух "Атеш" заявив про успішну операцію на території Росії. Агенти організації знищили релейну шафу на залізничній гілці в Костромі, що спричинило збої у русі потягів
Теги:
Новини
Україна
Росія
Донеччина
Дебальцеве
Військові новини
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
2 вересня
08:00
OPINION
Китай використовує Росію як таран проти західної цивілізації
07:49
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Український футболіст Зінченко перейшов з "Арсеналу" до "Ноттінгем Форест"
07:33
Бельгія
Бельгія визнає Палестину як державу на Генасамблеї ООН
07:20
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами вночі 2 вересня: в Білій Церкві загинула людина, в Сумах є поранені, серед них дитина
06:54
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила танк, 53 артсистеми та 800 військових
06:47
МАГАТЕ
МАГАТЕ виявило сліди урану на об'єкті у Сирії, який Ізраїль розбомбив у 2007 році
00:27
Оновлено
Від початку минулої доби на фронті зафіксували 160 боїв: на Покровському напрямку найбільше ворожих атак
00:14
Каллас вважає, що Трамп "дуже терплячий до Путіна"
2025, понедiлок
1 вересня
23:14
Україна Британія
Британія продовжила програму захисту українців Ukraine Permission Extension ще на два роки
22:23
Укриття у школах
Загибель людей біля зачиненого укриття у Києві 2023 року: апеляційний суд скасував вирок охоронцеві поліклініки
21:32
Греція
Греція відмовилась надати Україні військові гарантії безпеки
21:30
нафта
Саудівська та іракська держкомпанії припинили продаж нафти індійському НПЗ, який контролює Роснефть
21:07
Ексклюзив
Андрій Парубій
Це не перша спроба вбити Андрія Парубія, - нардеп Юрчишин
21:01
Зеленський
Гарантії безпеки і відбудова України: Зеленський провів розмову з прем'єром Португалії Монтенегру
20:38
Ексклюзив
У РФ залишився лише один: Defense Express про знищення радіотелескопа РТ-70 під Євпаторією
20:16
Роберт Фіцо
Фіцо анонсував двосторонню зустріч з Зеленським 5 вересня
20:00
OPINION
Європа нас не кинула. Роздуми в Ґлівіце
19:55
Огляд
Верховна Рада
В Україні запрацював Реєстр лобістів: кому можна законно платити за вплив на нардепів
19:48
У Києві на Майдані відбувається вечір памʼяті про Андрія Парубія
19:46
Ексклюзив
Церковний календар
"Нові дати свят мають в'їстись в мізки вірян": у ПЦУ підбили підсумки двох років календарної реформи
19:29
Ексклюзив
Янукович
Януковича хочуть використати як такого собі власника легітимності, - Чаленко про виступ колишнього президента України перед росЗМІ
19:08
Українські воїни звільнили селище Новоекономічне на Донеччині, - Генштаб
19:06
Ексклюзив
москва, кремль
У Кремля є список на ліквідацію людей в Україні, які заважають Москві: Гопко про вбивство Андрія Парубія
19:03
Ексклюзив
вертоліт Мі-8МТ
Ракета "Фламінго" занадто потужна, щоб застосовувати її проти двох гелікоптерів, - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про ураження Мі-8
18:50
коронавірус тест
В Україні в останній тиждень серпня померли 14 людей, які хворіли на COVID-19
18:48
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із президенткою МОК підготовку до Олімпіади-2026 та вплив війни Росії на спорт
18:37
Студенти, які почали навчання після 25 років не матимуть відстрочки: у Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт
18:30
Ексклюзив
Андрій Парубій
Кілеру передали список з 20 прізвищ, - Геращенко про вбивство Андрія Парубія
18:08
Аналітика
Електромагнітна зброя
“Випалювачі електронних мізків” - як працює зброя майбутнього на нових фізичних принципах. Ч.2
18:05
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Дипломат Шамшур припустив, чи тиснутимуть на Путіна на саміті ШОС щодо закінчення війни
18:01
Путін в Кремлі
"Путін поступово втрачає свої достатні навички брехні": у МЗС відреагували на заяву лідера Кремля про війну на саміті ШОС
18:00
Свириденко повідомила, хто увійшов до керівної ради Інвестфонду відбудови
18:00
OPINION
Чи допоможе Китай завершити війну?
17:38
Трамп і Путін
У Путіна заявили, що не домовлялись з Трампом про зустріч із Зеленським
17:37
Ґрета Тунберг
На заваді став шторм: Грета Тунберг знову намагалася потрапити до Гази морем
17:28
кордон на Львівщині
"Те, що розганяє роспропаганда – брехня": яка ситуація на кордонах щодо виїзду 18-22 річних чоловіків
17:18
Віктор Ющенко
Ющенко про вбивство Парубія: Понад усе для нього була родина, наша нація і наша держава
17:08
СБУ повідомила про заочну підозру Кадирову
16:52
Кабелі, генератори і трансформатори: Україна отримала від Азербайджану допомогу для відновлення енергетики
16:42
Кір Стармер та Емманюель Макрон
На зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці головуватимуть Макрон і Стармер
Більше новин
