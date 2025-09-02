"Затримано постачання окупаційних військ": партизани "Атеш" провели диверсію біля Дебальцевого на Донеччині
У Донецькій області партизани руху "Атеш" здійснили диверсію неподалік Дебальцевого, внаслідок чого було зірвано постачання російських військ на Донецькому напрямку
Про це повідомив партизанський рух "Атеш".
Згідно з повідомленням, місцем атаки обрали ділянку, якою регулярно рухаються колони з паливом, боєприпасами та військовою технікою.
Порушення логістики, зазначають у "Атеш", напряму впливає на боєздатність російської армії на одному з ключовому напрямку фронту.
"Ми продовжимо систематично завдавати ударів по логістиці в тилу ворога і знижувати його можливості на фронті. Донецьк – це Україна", - наголосили в партизанському русі.
фото: Атеш
- Наприкінці серпня партизанський рух "Атеш" заявив про успішну операцію на території Росії. Агенти організації знищили релейну шафу на залізничній гілці в Костромі, що спричинило збої у русі потягів
