"Затримано постачання окупаційних військ": партизани "Атеш" провели диверсію біля Дебальцевого на Донеччині

Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

Згідно з повідомленням, місцем атаки обрали ділянку, якою регулярно рухаються колони з паливом, боєприпасами та військовою технікою.

Порушення логістики, зазначають у "Атеш", напряму впливає на боєздатність російської армії на одному з ключовому напрямку фронту.

"Ми продовжимо систематично завдавати ударів по логістиці в тилу ворога і знижувати його можливості на фронті. Донецьк – це Україна", - наголосили в партизанському русі.

фото: Атеш