Завдяки технологіям ми можемо досягти паритету у сфері дронів із ворогом, - Храпчинський

Про це в ефірі Еспресо сказав заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський.

"Я підтримую ідею використання дронів на оптоволоконному зв'язку, тому що це тип озброєння, який дозволяє нам працювати в умовах складної або невизначеної радіообстановки. Це точкове рішення, яке допомагає ефективно знищувати ворога.

Але порівняймо можливості дрона на оптоволокні, коли пілот виконує бойове завдання протягом 20 хвилин, з артилерією. Артилерія може здійснювати від 4 до 8 пострілів на хвилину. Тобто за 20 хвилин - це десятки пострілів. Звісно, треба враховувати, що FPV-дрон значно точніший, тобто 20 артилерійських снарядів можуть дорівнювати одному точному влучанню FPV-дроном. Проте слід розуміти, що ми повинні бути технологічнішими. У нас немає достатньої кількості особового складу, пілотів потрібно навчати й тренувати", - зазначив Храпчинський.

За словами заступника гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, Україні потрібно розробляти системи, здатні самостійно виконувати бойові завдання. Вже є компанії, які створили камери зі штучним інтелектом, здатні наводити дрон на ціль з відстані до 400 метрів. Основне завдання такого дрона - долетіти до сектора, де перебуває ворог, захопити ціль за допомогою вбудованого ШІ або набору алгоритмів, і уразити її.

"У перспективі це має виглядати так: військовий запускає дрон як гранату, він розгортає крила, летить у заданий сектор, виявляє ціль і знищує її. У результаті кількість точкових уражень значно зростає. Це і є повернення до питання технологічності.

Тобто нам треба мислити стратегічно і технологічно. Це дозволить досягти паритету з РФ. Ми не маємо достатньої кількості особового складу. У нас немає можливостей забезпечити стратегічні удари зброєю з бойовим навантаженням понад 400 кг. Але ми можемо бути розумнішими, технологічнішими, стратегічно далекоглядними.

Нам потрібно створювати різноманітні типи озброєння, які виконуватимуть різні функції. Тому надзвичайно важливо розвиватися одночасно і в тактичному, і в технологічному напрямках", - додав Храпчинський.