Наразі немає зброї, яка могла б радикально змінити ситуацію в боротьбі з "шахедами", - авіаційний експерт Криволап

Про це в ефірі Еспресо сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Зараз немає зброї, яка була б гейм-ченджером, і шахедів більше нема. Шахед - найнеприємніша ціль для ППО", - зауважив Криволап.

Авіаційний експерт пояснив схему, за якою ППО збиває "шахеди".

"Шахеди спочатку зустрічають бійці, звичайні піхотинці, і намагаються їх збити. Іноді їм це вдається, за це вони отримують 30 електронних балів. Потім ці дрони зустрічає армійська авіація Сухопутних військ - це гвинтокрили, які розстрілюють їх з кулеметів, але гвинтокрилів не вистачає. Далі "шахеди" можуть зустрічати різні зенітно-ракетні комплекси, які мають досить дешеві ракети. Після цього їх збивають мобільні вогневі групи. Ці групи можуть вражати цілі на відстані до 2 тисяч кілометрів, але далі їм уже важко", - зазначив Криволап.

Авіаційний експерт також додав, що "шахеди" іноді літають дуже низько, а в Україні немає суцільного радіолокаційного поля для їхнього виявлення.

"Ми не хочемо підіймати свої радари в повітря, як це робить увесь світ, - ми хочемо, щоб вони стояли в нас на щоглах. Потім "шахеди" залітають у місто. І в місті їх знову намагаються перехопити або мобільні вогневі групи, або мобільні групи з дроновими перехоплювачами.

Якщо дрони летять у тих умовах, де працює ефективний перехоплювач, - він їх збиває. Але треба розуміти: щоб збити один "шахед", потрібно від 3 до 10 дронів-перехоплювачів", - резюмував Криволап.