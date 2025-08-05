Сили ППО за ніч збили 29 із 46 ворожих безпілотників
У ніч на вівторок, 5 серпня, російські війська здійснили чергову атаку по території України із застосуванням ударних дронів та ракети Іскандер-М. Протиповітряна оборона збила більшість повітряних цілей ворога
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Так, з 19:00 4 серпня ворог атакував Україну 46 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Також росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл. – РФ.
Повітряний напад був успішно відбитий силами авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 ранку силами ППО було збито/подавлено 29 ворожих БПЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 17 БПЛА на східному напрямку, балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південному та північно-східному напрямках.
- Від початку доби понеділка, 4 серпня, на російсько-українському фронті зафіксували 151 бойове зіткнення: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 45 ворожих атак.
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