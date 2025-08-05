Сили ППО за ніч збили 29 із 46 ворожих безпілотників

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Так, з 19:00 4 серпня ворог атакував Україну 46 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Також росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл. – РФ.

Повітряний напад був успішно відбитий силами авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 ранку силами ППО було збито/подавлено 29 ворожих БПЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 БПЛА на східному напрямку, балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південному та північно-східному напрямках.