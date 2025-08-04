Від початку доби на фронті зафіксували 76 боїв: на Покровському напрямку росіяни здійснили найбільше атак

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00.

Від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Клюси Чернігівської області; Нововасилівка, Біла Береза, Олександрівка, Кучерівка Сумської області; авіаудару зазнав населений пункт Архипівка Чернігівської області.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 13 боєзіткнень, з яких одне триває.

Крім того, ворог завдав 11 авіаударів, скинув 21 керовану авіабомбу, а також здійснив 195 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворожих військ. Ворог намагається просунутися в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного, а також поблизу Красного Першого.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Голубівка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Дронівки та Серебрянки. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку противник атакував позиції наших захисників в районі Виїмки.

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири штурмові дії у районі Торецька та Щербинівки.

Один бій досі триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут. Сили оборони стримують натиск й відбили двадцять дві атаки противника, три боєзіткнення тривають. Авіація противника скинула авіабомби на Добропілля.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелене Поле, Зелений Гай, Піддубне та Маліївка. Сили оборони відбили три ворожі штурми, ще одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки.

Авіаудари ворожої авіації прийшлися по Білогір’ю та Успенівці.

На Оріхівському напрямку загарбницькі підрозділи атакували позиції наших захисників у бік Новоандріївки. Авіація агресора завдала авіаудару по району Малокатеринівки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів, ще одне боєзіткнення триває.

На решті напрямків оперативна ситуація змін не зазнала.