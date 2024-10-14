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Головна Війна з Росією "Зазвичай проти нас воюють полки": в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр Войтенков про дії ворога на Курахівському напрямку
Ексклюзив

"Зазвичай проти нас воюють полки": в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр Войтенков про дії ворога на Курахівському напрямку

Марина Клюєва
14 жовтня, 2024 понедiлок
18:47
Війна з Росією

Виконуючий обов'язків пресофіцера 33-ї ОМБр Назар Войтенков розповів про ситуацію та дії ворога на Курахівському напрямку

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Як бачимо, росіяни навчилися заходити з флангів, це є небезпечним маневром, маємо бути з цим уважними та пильними, в своїй зоні відповідальності ми за цим стежимо. Повторюсь, що наразі ми відчуваємо проблему їхнього просування вперед, але тримаємо оборону вже на 360, щоб, не дай Бог, вони не зайшли нам зі спини. Знищуємо їх, де це можливо, в усіх місцях, які ми бачимо на полі бою, яке ми моніторимо 24/7. Кажучи про те, якими силами вони йдуть, то зазвичай проти нас воюють полки, у них є окремі штурмові роти, у них є механізовані роти. У них є вдосталь техніки, аби виконувати маневри як на відкритих ділянках, так і на ділянках, де є можливість маскуватись, як от поміж будинками або в посадках", - розповів військовий. 

Назар Войтенков наголосив, що росіяни постійно шукають слабкі місця, і намагаються "прочавлювати" їх до кінця. 

"Вони зазвичай адаптуються до умов у яких ведуть проти нас агресивні бойові дії. Де можуть перебігати малими групами - перебігають, накопичуються, вони вже не ходять великими скупченнями, групами, бо зрозуміло, що це небезпечно для них. Зазвичай вони багато людей накидають на свою техніку. Там, де, наприклад, вони не можуть пройти пішки, а треба проїхати. Ну і намагаються нас штурмувати, штурмувати, штурмувати, шукати слабкі місця. І тут я кажу “нас”, не тільки 33-ю, а й сусідні підрозділи, сусідні бригади, які тримають оборону на Курахівському напрямку. І залежно від того, якщо вони знаходять слабкі місця, зазвичай там можуть бути великі штурмові дії доти, доки не прочавлять остаточно і не підуть уперед. У нас їхнього просування не було, наша бригада свою ділянку тримає і нікуди росіян ближче не підпускає", - зазначив він.

  • 14 жовтня Іван Ступак, військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр., зазначив, що противник, перекривши забезпечення наших військових у Кураховому, намагається примусити їх відійти з цього населеного пункту.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
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