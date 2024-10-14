Мета ворога - перерізати дорогу, яка сполучає Курахове та Запоріжжя, - військовий експерт Ступак

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Найскладніша зараз ситуація – Селидове, Покровськ, там один з найскладніших сьогодні напрямків. Постійно заходить ворожа піхота, штурмові групи, щоб взяти Селидове, а потім для них відкривається Покровськ. У Торецьку відбувається просування противника по вулицях міста. На жаль, росіяни захоплюють вулицю за вулицею, будинок за будинком. Як на мене, неприємна зараз ситуація складається на півдні, не скажу, що критична, але там фіксують пересування важкої техніки армії РФ без тактичних позначок у напрямку Бердянська", - зауважив військовий експерт.

За його словами, минулого тижня росіянам вдалося пройти на кордоні Донецької та Запорізької областей, в районі Гуляйполя та Великої Новосілки, близько 1 км вглиб території України.

"Не треба бути великим аналітиком, відкриваємо мапу DeepState і бачимо, що далі для загарбника велика мета – перекрити дорогу, яка сполучає Курахове з містом Запоріжжя. Це, щоб зробити перебування наших військових у Кураховому та на його околицях неможливим, і змусити українське командування відійти з цього населеного пункту, і таким чином росіяни змогли б зробити велике захоплення, не докладаючи значних зусиль. Ось це найскладніше, що зараз є", - резюмував Іван Ступак.