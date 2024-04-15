Збирають "шахеди": українські хакери та InformNapalm здобули дані компанії з виробництва БпЛА "Альбатрос"

Про це повідомляє InformNapalm.

У вівторок, 2 квітня, ЗСУ вдарили дронами по території так званої особливої економічної зони "Алабуга" на території муніципального округу Єлабуга, Республіка Татарстан, суб’єкт Російської Федерації з метою атакувати місцевий завод, на якому росіяни збирають іранські "Shahed 136", під російським маркуванням "Герань-2", які використовують для атак по об’єктам цивільної інфраструктури в Україні.

Однак, як стверджують українські хакери, посилаючись на отримані дані завдяки доступам до особистих даних генерального директора цієї компанії – Алєксєя Флорова, в Єлабузі не лише виробляють дрони-камікадзе, але і вся територія особливої економічної зони – це суцільний військовий обʼєкт, який є законною військовою ціллю для знищення.

За даними InformNapalm, ТОВ "Альбатрос" виробляє безпілотники з 2017 року і перші роки існування розміщувалося в Підмосковʼї, доки у 2023 році компанія не стала резидентом "Алабуги".

У грудні 2023 року міністерство торгівлі США запровадило експортні обмеження проти 28 компаній із Росії. Дві з них – ТОВ "Альбатрос" тв і "Дельфін Алабуга", які є резидентами ОЕЗ "Алабуга". До американського санкційного списку належать також і АТ "Геомир", ТОВ "АЛБ.АЕРО", ТОВ "Ассистагро" та ТОВ "ГеомирАгро".

Згідно з інформацією, отриманою з особистих переписок Флорова, всі ці компанії прямо чи опосередковано з ним пов’язані. Він є директором "Геомира" та керівником "АЛБ.АЕРО", учасником "ГеомирАгро". А з "Ассистагро" компанія "Альбатрос" має спільні проєкти.

Стосовно того, чому США зацікавлені у ТОВ "Альбатрос" та пов'язаних з ним особах, хакери стверджують, що є підстави вважати, що саме на виробничій базі "Альбатроса" в "Алабузі" росіяни збирають "шахеди".

Уперше інформація про плани Росії з виробництва військових дронів іранської конструкції на своїй території з’явилася ще восени 2022 року. Тоді медіа заявили, що завод будується на території ОЕЗ "Алабуга", а Білий Дім оприлюднив фото ймовірного місцезнаходження цехів.

Згодом у серпні 2023 року, на підставі витоків російської інженерної документації та службового листування, журналісти, які проводили розслідування зробили висновок, що в "Алабузі" до літа 2025 року планують виготовити 6 тисяч дронів. Однак після повної передачі технології від Ірану, РФ планує виробляти до 10 тисяч одиниць БпЛА на рік.

Завдяки витоку стало зрозуміло, що росіяни у листуванні та інших документах використовували шифровані назви: безпілотники були "човнами", а їхня вибухівка була "бамперами". Водночас БпЛА "Shahed-136" в документах зазначались як моторний човен Dolphin 632.

Згідно з документами, отриманими українськими хакерами, планова потужність "Альбатросу" дорівнює 1000 БпЛА на рік.

Однак, як стверджують в InformNapalm, у документах містяться дані про проєкт "Дельфін", в характеристиках якого вказана лише площа виробництва (40 000 кв.м) та фраза "композитне, збиральне та випробувальне виробництво виробів" з їхньою плановою кількістю 10 000 одиниць на рік, що відповідає запланованій кількості після передачі технологій від Ірану.

"Співпадіння? Не думаємо. Ймовірно, ми маємо підтверджене росіянами місцезнаходження виробництва БПЛА "Shahed-136″/"Герань-2"", - зауважили в InformNapalm, заявивши, що їх основна адреса – 423601 Республіка Татарстан, міське поселення місто Єлабуга, територія ОЕЗ "Алабуга", вул.Ш-1, стр.8/1.