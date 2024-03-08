Держзамовлення по ракетній програмі РФ вперше з 2022 року затримується щонайменше на 4 місяці, - Спротив
Через активістів "Кібер Спротиву" Сили оборони отримали документацію російських ракет, завдяки чому вдалося зірвати плани окупантів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що в розпорядження кіберфахівців зокрема потрапила документація "Спеціального Технічного Центру" та "Дубненського Машинобудівного заводу", де виготовляють зброю для ударів по Україні.
"Операція тривала понад рік, й тепер в розпорядженні відповідних органів є дані для блокування фірм-прокладок та розширення санкцій, адже РФ не здатна виготовляти сучасні ракети самостійно через технологічну відсталість", - зазначають у ЦНС.
Також активісти повідомили, що загалом, російський військово-промисловий комплекс наразі шукає нові шляхи постачання, а держзамовлення по ракетній програмі вперше з 2022 року затримується на 4-6 місяців.
"Результатом операції кіберактивістів стали зірвані плани зі знищення енергетичної інфраструктури та збережені життя українців", - наголошують у Спротиві.
- 19 грудня стало відомо, що партизанський рух "Атеш" дістав секретну інформацію про проблеми росіян у виробництві крилатих ракет Х-32. Окупанти мали до 10 листопада виготовити 80 ракет, але вийшло ледь 61.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.04 Купівля 38.04Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.43Продаж 42.21
- Актуальне
- Важливе