Держзамовлення по ракетній програмі РФ вперше з 2022 року затримується щонайменше на 4 місяці, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що в розпорядження кіберфахівців зокрема потрапила документація "Спеціального Технічного Центру" та "Дубненського Машинобудівного заводу", де виготовляють зброю для ударів по Україні.

"Операція тривала понад рік, й тепер в розпорядженні відповідних органів є дані для блокування фірм-прокладок та розширення санкцій, адже РФ не здатна виготовляти сучасні ракети самостійно через технологічну відсталість", - зазначають у ЦНС.

Також активісти повідомили, що загалом, російський військово-промисловий комплекс наразі шукає нові шляхи постачання, а держзамовлення по ракетній програмі вперше з 2022 року затримується на 4-6 місяців.

"Результатом операції кіберактивістів стали зірвані плани зі знищення енергетичної інфраструктури та збережені життя українців", - наголошують у Спротиві.