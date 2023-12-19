"Держзамовлення перевищило можливості втричі": росіяни мають проблеми із виробництвом крилатих ракет Х-32, - "Атеш"
Партизанський рух "Атеш" дістав секретну інформацію про проблеми росіян у виробництві крилатих ракет Х-32. Окупанти мали до 10 листопада виготовити 80 ракет, але вийшло ледь 61
Про це інформує військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Зазначається, що агенти в Дубненському машинобудівному заводі Московської області отримали доступ до документації та цінної інформації підприємства. Стало відомо, що завод не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32.
Так, до 10 листопада необхідно було виготовити 80 ракет, але зроблено фактично лише 61. Джерело руху з керівництва заводу повідомляє, що держзамовлення перевищувало можливості заводу більш ніж у 3 рази.
На прохання керівництва заводу термін виробництва перенесли до кінця грудня поточного року. Тобто поставлене завдання зробити ще 19 ракет.
Партизани також з'ясували, що ці ракети поставляються до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310, Шайківка) і в/ч 35020-В гарнізону "Біла". В обох військових частинах на озброєнні стоять бомбардувальники Ту-22М3М спеціально переобладнані з Ту-22М3 для пуску ракет Х-32.
"Ми будемо посилено працювати, щоб зменшити можливості Росії виробляти зброю і продовжувати вести війну проти України", - наголосили партизани.
- Крім того, напередодні "Атеш" провели успішне спостереження у тимчасово окупованому Севастополі в Криму за переміщенням зенітної установки росіян.
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