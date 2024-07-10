Здається, що у росіян є якийсь дедлайн: боєць ЗСУ про ситуацію у Часовому Яру
Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов зазначив, що росіяни за будь-яку ціну намагаються вийти до Костянтинівки з трьох боків
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Саме зараз під Часовим Яром у двох місцях тривають боєзіткнення, під Торецьком теж йде бій. Бойові дії тривають майже постійно. Ворог намагається просунутися хоч десь упершись у Часів Яр, а місцями у канал Сіверський Донець, намагаючись на півдні просунуться далі. Працює ворожа авіація, некеровані ракети, КАБи, артилерія, міномети, дрони. Річ у тому, що в деяких місцях росіяни не змогли вийти до каналу, до тих меж, на які планували. Там залишилися наші позиції, хлопці тримаються. У районі Калинове, Іванівського, під Торецьком майже постійно тривають бої", - зауважив Сазонов.
За словами військовослужбовця ЗСУ, росіяни за будь-яку ціну намагаються вийти до Костянтинівки майже з трьох боків.
"Ворог намагається просуватися постійно. Здається, що він має якийсь дедлайн, щось його підштовхнуло. Тому що росіяни вже 2-4 тижні кидають у першу хвилю наступу елітні підрозділи. Під Часовим Яром працює ворожа десантура. Зараз противник відвів 98-му дивізію, а кинув іншу десантуру, але ще ця інформація ще не підтверджена", - наголосив Сазонов.
Боєць також додав, що по Торецьку працюють морпіхи РФ, спецпідрозділи першого корпусу, їх підтримують мотострілки.
"Тобто вони за будь-яку ціну намагаються вийти до Костянтинівки майже з трьох боків. Тому що від Часового Яру до Костянтинівки на схід десь 10 км, на південь за 20 км Торецьк, а на захід йде траса Костянтинівка - Покровськ, де ворог проривається з Очеретиного", - пояснив Сазонов.
- Від початку доби 9 липня на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Росіяни найбільше штурмують на Покровському напрямку, де втрачають багато військових та техніки.
- Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко повідомив, що на Луганщині навколо Кремінної тривають активні бойові дії.
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