Здається, що у росіян є якийсь дедлайн: боєць ЗСУ про ситуацію у Часовому Яру

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Саме зараз під Часовим Яром у двох місцях тривають боєзіткнення, під Торецьком теж йде бій. Бойові дії тривають майже постійно. Ворог намагається просунутися хоч десь упершись у Часів Яр, а місцями у канал Сіверський Донець, намагаючись на півдні просунуться далі. Працює ворожа авіація, некеровані ракети, КАБи, артилерія, міномети, дрони. Річ у тому, що в деяких місцях росіяни не змогли вийти до каналу, до тих меж, на які планували. Там залишилися наші позиції, хлопці тримаються. У районі Калинове, Іванівського, під Торецьком майже постійно тривають бої", - зауважив Сазонов.

За словами військовослужбовця ЗСУ, росіяни за будь-яку ціну намагаються вийти до Костянтинівки майже з трьох боків.

"Ворог намагається просуватися постійно. Здається, що він має якийсь дедлайн, щось його підштовхнуло. Тому що росіяни вже 2-4 тижні кидають у першу хвилю наступу елітні підрозділи. Під Часовим Яром працює ворожа десантура. Зараз противник відвів 98-му дивізію, а кинув іншу десантуру, але ще ця інформація ще не підтверджена", - наголосив Сазонов.

Боєць також додав, що по Торецьку працюють морпіхи РФ, спецпідрозділи першого корпусу, їх підтримують мотострілки.

"Тобто вони за будь-яку ціну намагаються вийти до Костянтинівки майже з трьох боків. Тому що від Часового Яру до Костянтинівки на схід десь 10 км, на південь за 20 км Торецьк, а на захід йде траса Костянтинівка - Покровськ, де ворог проривається з Очеретиного", - пояснив Сазонов.