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Ексклюзив

Найгарячішою точкою на сьогодні є Кремінна: голова Сєверодонецької РВА про ситуацію на Луганщині

10 липня, 2024 середа
08:24
Війна з Росією ЗСУ

Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко повідомив, що на Луганщині навколо Кремінної тривають активні бойові дії

Зміст

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У військовому сенсі ситуація більш-менш стабільна. Окупаційна армія намагається тиснути більше на Куп'янському напрямку, зокрема в районах Макіївки, Невського та Греківки. Але ситуація стабілізована. Більш-менш стабільна ситуація в Серебрянському лісництві, Лимані та Тернах, де наші війська займають вигідніші позиції та активно контратакують, завдаючи втрат російській армії. Також стабільною залишається ситуація в Білогорівці", - зауважив Власенко.

За словами голови Сєверодонецької районної ВА, окупаційна армія використовує всі види артилерії та авіації, нищить інфраструктуру та логістику, що погіршує ситуацію на Луганщині з кожним днем.

"Людей залишається все менше. Минулого тижня вдалося евакуювати кілька людей, які виїжджають на Харківщину та Донеччину. Найгарячішою точкою у Сєверодонецькому районі є Кремінна, де тривають активні бойові дії. Місцеві жителі залишаються без електрики вже декілька тижнів, що робить ситуацію ще більш критичною", - наголосив Власенко.

  • Від початку доби 9 липня на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Росіяни найбільше штурмують на Покровському напрямку, де втрачають багато військових та техніки.
  • Російські загарбники вщент зруйнували окуповану у 2022 році Попасну та навколишні населені пункти Луганської області. За понад два роки там не проводилося жодних відновлювальних робіт.
Теги:
Новини
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
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