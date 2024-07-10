Найгарячішою точкою на сьогодні є Кремінна: голова Сєверодонецької РВА про ситуацію на Луганщині
Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко повідомив, що на Луганщині навколо Кремінної тривають активні бойові дії
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"У військовому сенсі ситуація більш-менш стабільна. Окупаційна армія намагається тиснути більше на Куп'янському напрямку, зокрема в районах Макіївки, Невського та Греківки. Але ситуація стабілізована. Більш-менш стабільна ситуація в Серебрянському лісництві, Лимані та Тернах, де наші війська займають вигідніші позиції та активно контратакують, завдаючи втрат російській армії. Також стабільною залишається ситуація в Білогорівці", - зауважив Власенко.
За словами голови Сєверодонецької районної ВА, окупаційна армія використовує всі види артилерії та авіації, нищить інфраструктуру та логістику, що погіршує ситуацію на Луганщині з кожним днем.
"Людей залишається все менше. Минулого тижня вдалося евакуювати кілька людей, які виїжджають на Харківщину та Донеччину. Найгарячішою точкою у Сєверодонецькому районі є Кремінна, де тривають активні бойові дії. Місцеві жителі залишаються без електрики вже декілька тижнів, що робить ситуацію ще більш критичною", - наголосив Власенко.
- Від початку доби 9 липня на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Росіяни найбільше штурмують на Покровському напрямку, де втрачають багато військових та техніки.
- Російські загарбники вщент зруйнували окуповану у 2022 році Попасну та навколишні населені пункти Луганської області. За понад два роки там не проводилося жодних відновлювальних робіт.
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