Найгарячішою точкою на сьогодні є Кремінна: голова Сєверодонецької РВА про ситуацію на Луганщині

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У військовому сенсі ситуація більш-менш стабільна. Окупаційна армія намагається тиснути більше на Куп'янському напрямку, зокрема в районах Макіївки, Невського та Греківки. Але ситуація стабілізована. Більш-менш стабільна ситуація в Серебрянському лісництві, Лимані та Тернах, де наші війська займають вигідніші позиції та активно контратакують, завдаючи втрат російській армії. Також стабільною залишається ситуація в Білогорівці", - зауважив Власенко.

За словами голови Сєверодонецької районної ВА, окупаційна армія використовує всі види артилерії та авіації, нищить інфраструктуру та логістику, що погіршує ситуацію на Луганщині з кожним днем.

"Людей залишається все менше. Минулого тижня вдалося евакуювати кілька людей, які виїжджають на Харківщину та Донеччину. Найгарячішою точкою у Сєверодонецькому районі є Кремінна, де тривають активні бойові дії. Місцеві жителі залишаються без електрики вже декілька тижнів, що робить ситуацію ще більш критичною", - наголосив Власенко.