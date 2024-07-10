Окупанти вщент зруйнували Попасну на Луганщині і не відновлюють її: в ОВА розповіли про ситуацію у місті
Російські загарбники вщент зруйнували окуповану у 2022 році Попасну та навколишні населені пункти Луганської області. За понад два роки там не проводилося жодних відновлювальних робіт
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що наразі у Попасній замість 20 тисяч залишаються кілька сотень місцевих.
За два роки в населеному пункті не проводилося ніяких відновлювальних робіт. В ОВА підкреслюють, що їх не слід і очікувати, бо загарбники вирішили недоцільним навіть частково відбудовувати у Попасній інфраструктуру.
Повідомляється, що у місті немає жодного магазину. Проте загарбники вигадали альтернативу.
Так, за даними Лисогора, віднедавна там працює одна із 50 наданих так званій ЛНР російською владою автолавок.
"Ті, в кого є гроші, можуть придбати в ній харчі за цінами, встановленими підприємцями, які дивним чином стали власниками переданих Росією сучасних див техніки. Приїздить магазин на колесах не щодня, бо має обслуговувати зруйновані Росією села Попаснянської та Гірської громад, зокрема, Комишуваху та Тошківку", - розповів голова Луганської ОВА.
- У березні торік в Луганській ОВА повідомили, що Попасну не включили до переліку міських і муніципальних округів, який затвердила російська окупаційна адміністрація. Тобто Попасну фактично виключили з усіх документів, ніби її й не існувало.
- А міністр будівництва та ЖКГ Росії Ірек Файзуллін пізніше заявив, що відбудовувати місто зовсім не будуть.
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