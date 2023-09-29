"Нічого не залишилося": у РФ заявили, що не мають наміру відбудовувати окуповану Попасну на Луганщині

Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

Чиновник поскаржився на дефіцит фінансування відновлювальних робіт на тимчасово окупованих територіях України.

"Можливо, що ми за цих умов якісь міста відновлювати не будемо. Попасна - там стотисячне місто, нічого там не залишилося, живуть сім людей, не хочуть залишати індивідуальне житло. Ми поки що там нічого не робимо", - сказав Файзуллін.

Попасна перебуває під контролем РФ з 8 травня 2022 року.