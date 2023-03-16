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Окупанти не враховують Попасну як населений пункт, у "законах" так званої ЛНР її немає, - Луганська ОВА

16 березня, 2023 четвер
10:02
війна з Росією Попасна

Російські загарбники не враховують місто Попасна "офіційно" – населеного пункту немає серед округів "ЛНР"

Про це інформує Луганська ОВА.

"Попасну окупанти не враховують вже офіційно – населеного пункту немає серед міських та муніципальних округів, у так званій ЛНР вимагають швидко відмовлятися від громадянства України", – пише пресслужба.

Повідомляється, що введені в дію "закони" про адміністративно-територіальний устрій та утворення на території "ЛНР" 11 міських і 17 муніципальних районів – Попасної немає.

"Якщо раніше окупанти тільки казали про недоцільність відновлення міста, яке самі ж і зруйнували, то днями своє рішення вони закріпили на законодавчому рівні. Населені пункти колишнього району підпорядкували найближчим містам. Можна вважати, що хоч одну свою обіцянку росіяни виконали", – наголошують в ОВА.

Крім того, на Луганщині рашисти посилюють вимоги при оформленні соціальних виплат і влаштуванні на роботу, зокрема, до державних чи муніципальних органів. Все частіше вимагають, окрім російського паспорта, ще й припинення українського громадянства. Згідного ухваленого законопроєкту держдуми РФ припинення громадянства України вважається з дня подання заяви про це.

"Водночас громадяни зобов'язуються утриматися від реалізації прав та виконання обов'язків громадянина України, у тому числі від отримання та використання українського паспорта та інших документів, що засвідчують це громадянство", - додали у пресслужбі.

  • 11 січня Центр національного спротиву попередив, що Росія має намір влаштувати теракт на Луганщині, щоб звинуватити в цьому ЗСУ.
  • Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що деякі населені пункти області, зокрема Білогорівка та Попасна, взагалі перестали існувати внаслідок значних обстрілів.  
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
Попасна
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