Росія має намір влаштувати теракт на Луганщині, щоб звинуватити в цьому ЗСУ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни мають намір обстріляти один з медзакладів у Луганській області. Для того, аби дискредитувати ЗСУ, окупанти можуть вдарити по одній з лікарень області, де ще є цивільне населення.

"Окупаційна адміністрація ворога на тимчасово окупованих територіях Луганщини має серйозне проблеми з настроями місцевого населення. Ключовим є загострена гуманітарна криза в регіоні. Однією із причин є перехід цивільних медичних закладів на обслуговування російських військових. Зокрема простих мешканців просто виганяють з лікарень або відмовляються надавати послуги", - відзначають у ЦНС.

Окупанти системно обстрілюють окуповані міста, щоб будувати пропагандистські матеріали й цинічно маніпулювати громадянами, які залишились на ТОТ.

"Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій бути максимально уважними біля об’єктів цивільної інфраструктури. Також, за можливості, закликаємо виїхати на підконтрольну Києву території", - йдеться у повідомленні.

10 січня у Генштабі розповіли, що лікарні у Бердянську на Запоріжжі переповнені через великі втрати окупантів, тож росіяни за тиждень створили ще три військові шпиталі.

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