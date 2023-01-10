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У Бердянську лікарні переповнені пораненими росіянами, окупанти створюють нові шпиталі, - Генштаб

10 січня, 2023 вiвторок
18:57
війна з Росією окупанти, орки

У Генштабі розповіли, що лікарні у Бердянську на Запоріжжі переповнені через великі втрати окупантів, тож росіяни за тиждень створили ще три військові шпиталі

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 10 січня.

Також зазначається, що для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі противник продовжує здійснювати заходи з мобілізації.

За день українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та 4 удари - по ЗРК ворога

Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії за добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління, атакували дві позиції ракетних військ і артилерії та 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.

Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних удари та здійснили 7 обстрілів з РСЗВ

Удари прийшлися по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

Обстановка на напрямках наступна:

  • На Сіверському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка Чернігівської області та Покровка Сумської області.
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли позицій наших військ в районах 13 населених пунктів, зокрема: Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Красне Перше та Дворічна Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Вільшана, Орлянка, Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка Луганської області та Терни, Серебрянка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів позицій наших військ в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Парасковіївка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Первомайське Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії позицій Сил оборони України в районах населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Вугледар Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ та цивільної інфраструктури в районах 18 населених пунктів, зокрема: Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Залізничне, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Білогір’я Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів, зокрема: Антонівка, Веселе, Дудчани, Милове та Золота Балка Херсонської області і місто Херсон, є постраждалі серед мирних мешканців.

Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що на Запорізькому напрямі тривають важкі стрілецькі бої.

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ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
втрати окупантів
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