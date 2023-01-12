Про це інформує в Медіацентрі начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Територію Луганської області можна умовно розділити на три частини. Одна була окупована у 2014 році. Друга без потужних боїв була окупована після 24 лютого", - сказав Гайдай.

Начальник ОВА виділив ще одну частину, де 4,5 місяці проходила активна фаза бойових дій. Ця умовна лінія проходить через населені пункти Кремінна, Рубіжне, Золоте, Гірське, Лисичанськ і Попасна.

"Деякі населені пункти, як Білогорівка і місто Попасне, взагалі перестали існувати. Внаслідок постійних бойових дій та обстрілів в нас були тисячі прильотів різномасштабних, від мінометів до потужних авіабомб. Там розбита вся критична інфраструктура. Повністю зруйнована структура водопостачання, знищені електричні підстанції", - додав очільник області.