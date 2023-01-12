Білогорівка та Попасне взагалі перестали існувати, - Гайдай про тисячі прильотів, розбиті критичну інфраструктуру та електричні підстанції
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що деякі населені пункти області, зокрема Білогорівка та Попасне, взагалі перестали існувати внаслідок значних обстрілів
Про це інформує в Медіацентрі начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Територію Луганської області можна умовно розділити на три частини. Одна була окупована у 2014 році. Друга без потужних боїв була окупована після 24 лютого", - сказав Гайдай.
Начальник ОВА виділив ще одну частину, де 4,5 місяці проходила активна фаза бойових дій. Ця умовна лінія проходить через населені пункти Кремінна, Рубіжне, Золоте, Гірське, Лисичанськ і Попасна.
"Деякі населені пункти, як Білогорівка і місто Попасне, взагалі перестали існувати. Внаслідок постійних бойових дій та обстрілів в нас були тисячі прильотів різномасштабних, від мінометів до потужних авіабомб. Там розбита вся критична інфраструктура. Повністю зруйнована структура водопостачання, знищені електричні підстанції", - додав очільник області.
- 8 січня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що звільнення Кремінної допоможе повністю знищити російське угруповання під Бахмутом.
- 9 січня голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко повідомив, що ЗСУ тиснуть ворога на Луганському напрямку.
- 11 січня Центр національного спротиву попередив, що Росія має намір влаштувати теракт на Луганщині, щоб звинуватити в цьому ЗСУ.
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