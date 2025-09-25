Здійснював атаки по Запоріжжю: українські військові збили російський літак Су-34
Уранці четверга, 25 вересня, Сили оборони України збили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
"Близько 04:00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб", - зазначили військові.
- 7 червня на Курському напрямку Сили оборони України збили російський винищувач Су-35.
