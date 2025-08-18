Зеленський готовий піти на компроміс і погодитись на закінчення війни за поточною лінією фронту, - FT
Президент України Володимир Зеленський готовий піти на компроміс задля мирного врегулювання на поточній лінії фронту
Про це пише Financial Times із посиланням на українського чиновника.
За його словами, метою українського президента на зустрічі у Вашингтоні буде встановлення "продуктивного процесу вирішення миру без тиску на Україну до виконання неможливих кроків, таких як виведення військ" з Донеччини та Луганщини.
Співрозмовник підкреслив, що для цього Зеленський готовий піти на компроміс стосовно досягнення врегулювання на нинішній лінії фронту, який українці могли б прийняти.
Сьогодні у столиці Штатів запланована зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.
"Вони будуть прагнути спиратися на деякі позитивні ознаки, які з'явилися після короткого саміту Путіна-Трампа в п'ятницю, особливо щодо готовності США гарантувати безпеку України після війни", – пише видання.
- За останніми даними від Fox News, Трамп погоджується з пропозицією російського диктатора Володимира Путіна щодо повного контролю Москви над Донбасом.
- Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон. Він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами, щоб обговорити кроки для завершення війни.
- Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський може припинити війну практично негайно, наголосивши на неможливості членства Києва в НАТО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе