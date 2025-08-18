Зеленський готовий піти на компроміс і погодитись на закінчення війни за поточною лінією фронту, - FT

Про це пише Financial Times із посиланням на українського чиновника.

За його словами, метою українського президента на зустрічі у Вашингтоні буде встановлення "продуктивного процесу вирішення миру без тиску на Україну до виконання неможливих кроків, таких як виведення військ" з Донеччини та Луганщини.

Співрозмовник підкреслив, що для цього Зеленський готовий піти на компроміс стосовно досягнення врегулювання на нинішній лінії фронту, який українці могли б прийняти.

Сьогодні у столиці Штатів запланована зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

"Вони будуть прагнути спиратися на деякі позитивні ознаки, які з'явилися після короткого саміту Путіна-Трампа в п'ятницю, особливо щодо готовності США гарантувати безпеку України після війни", – пише видання.