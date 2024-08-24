Зеленський і Шольц обговорили потреби ЗСУ у бронетехніці й засобах ППО
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з канцлером Німеччини Олафом Шольцом щодо обстановки на фронті та потреб ЗСУ в озброєнні
Про це президент повідомив у телеграм.
Зеленський подякував Німеччині за два з половиною роки лідерства.
"Для нас дуже важливо мати надійних друзів, які будуть з нами до досягнення справедливого й тривалого миру", - зазначив він.
Президент розповів про обстановку на лінії фронту та поточні потреби Сил оборони України, зокрема в бронетехніці й засобах ППО.
Лідери обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів РФ, а також співпрацю й подальші контакти в межах "Рамштайну".
Зеленський також висловив співчуття у звʼязку з трагедією в німецькому Золінгені під час фестивалю 23 серпня. Там з нагоди 650-річчя міста невідомий з ножем напав на відвідувачів, внаслідок чого троє людей загинуло, ще четверо перебувають у важкому стані
- Представник німецького уряду Вольфґанґ Бюхнер повідомив, що Німеччина до кінця 2024 року передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T різної дальності дії та 10 танків Leopard.
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