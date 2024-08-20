Німеччина до кінця року передасть Україні 4 системи IRIS-T
Представник німецького уряду Вольфґанґ Бюхнер повідомив, що Німеччина до кінця 2024 року передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T різної дальності дії та 10 танків Leopard
Про це пише DW.
За словами Бюхнера, до кінця року Німеччина поставить Україні ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T різної дальності дії, 10 зенітних танків Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 основних бойових танків Leopard, бойові безпілотники та кілька тисяч боєприпасів для артилерії і танків.
Крім того, Німеччина планує у 2025 році надати Україні понад 20 самохідних гаубиць, 20 бойових машин піхоти Marder, 37 основних бойових танків Leopard, п'ять зенітних танків Gepard, шість додаткових систем IRIS-T та кілька тисяч артилерійських і танкових боєприпасів.
"І саме тому немає жодного повідомлення від уряду про те, що підтримка буде скорочена або якимось іншим чином обмежена", - наголосив Бюхнер.
Що відомо про нібито припинення Німеччиною військової допомоги Україні
У липні Reuters писало, що у 2025 році Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні. У виданні повідомляли, що в проєкті бюджету закладають 4 млрд євро замість 8 млрд євро у 2024 році.
Також Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAS) 17 серпня писало, що Німеччина обмежить допомогу Україні найближчим часом.
За даними видання, міністр фінансів Крістіан Лінднер 5 серпня нібито поінформував міністра оборони Бориса Пісторіуса, що Україні буде виділена лише та допомога, яка вже була затверджена, а всі інші заявки не будуть схвалені.
У МЗС України назвали інформацію про нібито припинення Німеччиною військової допомоги Україні некоректною та маніпулятивною.
У понеділок, 19 серпня, уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги. Зокрема, він містить систему протиповітряної оборони IRIS-T і безпілотники Vector.
Також канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Україна отримає кредит в 50 мільярдів євро для закупівлі зброї "у великих масштабах"
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