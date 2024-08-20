Німеччина до кінця року передасть Україні 4 системи IRIS-T

Про це пише DW.

За словами Бюхнера, до кінця року Німеччина поставить Україні ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T різної дальності дії, 10 зенітних танків Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 основних бойових танків Leopard, бойові безпілотники та кілька тисяч боєприпасів для артилерії і танків.

Крім того, Німеччина планує у 2025 році надати Україні понад 20 самохідних гаубиць, 20 бойових машин піхоти Marder, 37 основних бойових танків Leopard, п'ять зенітних танків Gepard, шість додаткових систем IRIS-T та кілька тисяч артилерійських і танкових боєприпасів.

"І саме тому немає жодного повідомлення від уряду про те, що підтримка буде скорочена або якимось іншим чином обмежена", - наголосив Бюхнер.

Що відомо про нібито припинення Німеччиною військової допомоги Україні

У липні Reuters писало, що у 2025 році Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні. У виданні повідомляли, що в проєкті бюджету закладають 4 млрд євро замість 8 млрд євро у 2024 році.

Також Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAS) 17 серпня писало, що Німеччина обмежить допомогу Україні найближчим часом.

За даними видання, міністр фінансів Крістіан Лінднер 5 серпня нібито поінформував міністра оборони Бориса Пісторіуса, що Україні буде виділена лише та допомога, яка вже була затверджена, а всі інші заявки не будуть схвалені.

У МЗС України назвали інформацію про нібито припинення Німеччиною військової допомоги Україні некоректною та маніпулятивною.

У понеділок, 19 серпня, уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги. Зокрема, він містить систему протиповітряної оборони IRIS-T і безпілотники Vector.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Україна отримає кредит в 50 мільярдів євро для закупівлі зброї "у великих масштабах"