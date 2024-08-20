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"Дозволяє масово купувати зброю": Шольц анонсував кредит для України у 50 млрд євро

Ольга Бабишена
20 серпня, 2024 вiвторок
01:46
Світ Саміт ЄС, Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Україна отримає кредит в 50 мільярдів євро для закупівлі зброї "у великих масштабах"

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Про це Шольц написав у соцмережі X. 

Він наголосив, що Німеччина "була і залишається найсильнішим прихильником України в Європі". Відтак, у межах продовження підтримки він оголосив про спільний з G7 кредит у розмірі 50 мільярдів євро. 

"Це дозволить Україні закупити зброю у великих масштабах. Вона може спиратися на це", - вказав Шольц. 

Читайте також: Це політичні виборчі ігри: дипломат Веселовський щодо інформації про скорочення Німеччиною військової допомоги Україні

Під час зустрічі з мешканцями Бремена, канцлер Німеччини сказав, що "вдень і вночі" думає  про те, як досягти завершення війни в Україні. Про це інформує Укрінформ

"Звісно, ми маємо підтримувати Україну, щоб вона могла захиститися, щоб Росія не могла перемогти. Але водночас ми маємо думати про перспективи миру", - зазначив він. 

На думку Шольца, не можна допустити ситуації, в якій росіяни після певних домовленостей перегрупуються, а потім знов нападуть на Україну. Він наголосив, що "мир не настане тільки тому, що Україні перестануть надавати зброю", оскільки у такому випадку "Україні кінець". 

  • 17 серпня у МЗС прокоментували інформацію про нібито припинення Німеччиною військової допомоги Україні. Інформацію назвали некоректною та маніпулятивною. 
Теги:
Україна
Німеччина
G7
Війна з Росією
Олаф Шольц
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