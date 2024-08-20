"Дозволяє масово купувати зброю": Шольц анонсував кредит для України у 50 млрд євро
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Україна отримає кредит в 50 мільярдів євро для закупівлі зброї "у великих масштабах"
Про це Шольц написав у соцмережі X.
Він наголосив, що Німеччина "була і залишається найсильнішим прихильником України в Європі". Відтак, у межах продовження підтримки він оголосив про спільний з G7 кредит у розмірі 50 мільярдів євро.
"Це дозволить Україні закупити зброю у великих масштабах. Вона може спиратися на це", - вказав Шольц.
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Під час зустрічі з мешканцями Бремена, канцлер Німеччини сказав, що "вдень і вночі" думає про те, як досягти завершення війни в Україні. Про це інформує Укрінформ.
"Звісно, ми маємо підтримувати Україну, щоб вона могла захиститися, щоб Росія не могла перемогти. Але водночас ми маємо думати про перспективи миру", - зазначив він.
На думку Шольца, не можна допустити ситуації, в якій росіяни після певних домовленостей перегрупуються, а потім знов нападуть на Україну. Він наголосив, що "мир не настане тільки тому, що Україні перестануть надавати зброю", оскільки у такому випадку "Україні кінець".
- 17 серпня у МЗС прокоментували інформацію про нібито припинення Німеччиною військової допомоги Україні. Інформацію назвали некоректною та маніпулятивною.
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