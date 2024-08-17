У МЗС прокоментували інформацію про нібито припинення Німеччиною військової допомоги Україні

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий в коментарі Укрінформ.

"Повідомлення про те, що Німеччина буцімто припиняє військову допомогу Україні, некоректні. Це така сама маніпуляція, як і попередні повідомлення про зменшення допомоги на наступний рік удвічі", - зазначив Тихий.

За його словами, у Німеччині справді триває бюджетний процес, "за яким ми уважно спостерігаємо". Очікується, що бюджет буде затверджений у листопаді, і лише тоді буде відомий рівень підтримки України на наступний рік.

Тихий також зазначив, що нині уряд ФРН запланував у проєкті бюджету певну суму допомоги Україні, яка аналогічна тій, що була запланована минулого року на цьому етапі процесу. Він додав, що у 2023 році ця сума зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени.

Що передувало

Раніше Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAS) писало, що Німеччина обмежить допомогу Україні найближчим часом.

За даними видання, міністр фінансів Крістіан Лінднер 5 серпня нібито поінформував міністра оборони Бориса Пісторіуса, що Україні буде виділена лише та допомога, яка вже була затверджена, а всі інші заявки не будуть схвалені.

Зазначимо, що в липні Reuters також писало, що у 2025 році Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні. У виданні повідомляли, що в проєкті бюджету закладають 4 млрд євро замість 8 млрд євро у 2024 році.