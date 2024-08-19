Це політичні виборчі ігри: дипломат Веселовський щодо інформації про скорочення Німеччиною військової допомоги Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми будемо отримувати допомогу від Німеччини, але не так, як її отримували раніше. Я висловлю свій здогад. Пару тижнів тому з'явилося коротеньке повідомлення, яке потім зникло, що Олаф Шольц збирається висуватися знову на посаду канцлера на наступну каденцію. А тепер йдуть розмови про те, що Україна отримає своїх 4 млрд євро на військову допомогу, які початково були передбачені. Однак додаткових сум, вочевидь, не буде, тому що там нема запитів, чіткості, розуміння, міністерство фінансів чогось не бачить", - прокоментував Андрій Веселовський.

На його думку, Шольц вирішив сказати німцям у процесі підготовки до свого переобрання, що він дбає насамперед про них, а потім вже про Україну, Китай і так далі

"Ось це і є причина цього формального пакету у 4 млрд євро, а також відмови давати щось більше. За часом ці події будуть наступними – спершу Шольц переобирається, а потім відбуваються корекції. Мені здається, що у випадку як переобрання, так і не переобрання Шольца корекції будуть, тому що у німецькому політикумі зараз немає сумніву, - якщо Україна не зможе втримати РФ, то наступними будуть країни Балтії, Польща та Німеччина. Оскільки Німеччина є хребтом об'єднаної Європи, то на неї впаде найсильніший удар. Отже, є думка, що це політичні ігри, які необхідні для того, щоб пройти певний виборчий тур, а далі ситуація поліпшиться", - зауважив дипломат.

Веселовський додав, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус – не та людина, яка відмовиться від досягнення своїх цілей. До речі, про Пісторіуса багато говорять, як про ймовірного претендента на посаду канцлера.

Що передувало

Раніше Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAS) писало, що Німеччина обмежить допомогу Україні найближчим часом.

За даними видання, міністр фінансів Крістіан Лінднер 5 серпня нібито поінформував міністра оборони Бориса Пісторіуса, що Україні буде виділена лише та допомога, яка вже була затверджена, а всі інші заявки не будуть схвалені.

Зазначимо, що в липні Reuters також писало, що у 2025 році Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні. У виданні повідомляли, що в проєкті бюджету закладають 4 млрд євро замість 8 млрд євро у 2024 році.

17 серпня речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що інформацію про нібито припинення Німеччиною військової допомоги Україні некоректною та маніпулятивною.