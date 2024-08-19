Комплекс ППО Iris-T, патрони і безпілотники Vector: Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України
У понеділок, 19 серпня, уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги. Зокрема, він містить систему протиповітряної оборони IRIS-T і безпілотники Vector
Про це повідомили на сайті німецького уряду.
Новий пакет допомоги від Німеччини містить:
- один зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони IRIS-T SLS;
- 14 000 боєприпасів калібру 155 мм;
- 10 безпілотних надводних кораблів;
- 26 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами;
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 6 високомобільних інженерних екскаваторів;
- одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- 55 000 аптечок;
- 700 штурмових гвинтівок MK 556;
- 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом;
- 50 гвинтівок CR 308.
29 липня Німеччина передала Україні ще один пакет військової допомоги, в який увійшли 8 танків Leopard, боєкомплекти для ЗРК Gepard, дрони, шоломи та інше обладнання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.55
- EUR Купівля 45.16Продаж 45.83
- Актуальне
- Важливе