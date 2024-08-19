Комплекс ППО Iris-T, патрони і безпілотники Vector: Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України

Про це повідомили на сайті німецького уряду.

Новий пакет допомоги від Німеччини містить:

один зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони IRIS-T SLS;

14 000 боєприпасів калібру 155 мм;

10 безпілотних надводних кораблів;

26 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

6 високомобільних інженерних екскаваторів;

одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

55 000 аптечок;

700 штурмових гвинтівок MK 556;

10 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом;

50 гвинтівок CR 308.

29 липня Німеччина передала Україні ще один пакет військової допомоги, в який увійшли 8 танків Leopard, боєкомплекти для ЗРК Gepard, дрони, шоломи та інше обладнання.