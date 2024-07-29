Вісім танків Leopard, боєкомплекти, дрони: Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

Зазначається, що наразі на військову допомогу Україні було витрачено приблизно 5 млрд євро за 2023 рік та приблизно 1,6 млрд євро за 2022 рік. Додаткові приблизно 2,9 мільярда євро були виділені в перші два роки війни на поставки, які надійдуть у 2025-2028 роках.

До нового пакету допомоги від Німеччини ввійшли:

8 танків Leopard 1 A5 (Німеччина передала спільно з Данією);

21 тисяча боєкомплектів для ЗРК Gepard;

10 надводних дронів;

2 ремонтно-евакуаційні бронемашини Bergepanzer;

10 наземних оглядових радарів;

24,8 тисячі шоломів;

1 польовий госпіталь.

Кошти на ініціативу з розбудови потенціалу безпеки лише у 2024 році для військової допомоги Україні становлять приблизно 7,1 млрд євро, наголосили у відомстві. З них також фінансуються внески Німеччини до Європейського Фонду Миру Європейського Союзу (EPF). З EPF витрати на військову допомогу Україні можуть бути відшкодовані державам-членам ЄС. На додаток до цього є дозволи на прийняття зобов’язань у наступні роки на суму приблизно 6 мільярдів євро.