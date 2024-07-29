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Вісім танків Leopard, боєкомплекти, дрони: Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Ксенія Золотова
29 липня, 2024 понедiлок
19:05
Війна з Росією

У понеділок, 29 липня, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, в який увійшли 8 танків Leopard, боєкомплекти для ЗРК Gepard, дрони, шоломи та інше обладнання

Зміст

Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

Зазначається, що наразі на військову допомогу Україні було витрачено приблизно 5 млрд євро за 2023 рік та приблизно 1,6 млрд євро за 2022 рік. Додаткові приблизно 2,9 мільярда євро були виділені в перші два роки війни на поставки, які надійдуть у 2025-2028 роках.

До нового пакету допомоги від Німеччини ввійшли: 

  • 8 танків Leopard 1 A5 (Німеччина передала спільно з Данією);
  • 21 тисяча боєкомплектів для ЗРК Gepard;
  • 10 надводних дронів;
  • 2 ремонтно-евакуаційні бронемашини Bergepanzer;
  • 10 наземних оглядових радарів;
  • 24,8 тисячі шоломів;
  • 1 польовий госпіталь.

Кошти на ініціативу з розбудови потенціалу безпеки лише у 2024 році для військової допомоги Україні становлять приблизно 7,1 млрд євро, наголосили у відомстві. З них також фінансуються внески Німеччини до Європейського Фонду Миру Європейського Союзу (EPF). З EPF витрати на військову допомогу Україні можуть бути відшкодовані державам-членам ЄС. На додаток до цього є дозволи на прийняття зобов’язань у наступні роки на суму приблизно 6 мільярдів євро.

  • У 2025 році Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні. У проєкті бюджету закладають 4 млрд євро замість 8 млрд євро у 2024 році.
Теги:
Україна
Німеччина
допомога Україні
зброя для України
Світ про Україну
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