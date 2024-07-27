Зеленський: кожен командир має пам’ятати - люди не витратний матеріал

Про це він сказав на щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я "Воїн: життя, здоров’я, боєздатність", повідомляє Офіс президента.

За його словами, захист держави - це двосторонній рух, тому ті, хто захищають Україну, мають знати, що держава захищає їх. Зеленський наголосив, що у цьому різниця між нами і окупантами.

"Росія нехтує своїми людьми, не бореться за їхнє виживання. Натомість Україна має робити все для захисту життя, передусім життя і здоров’я своїх воїнів", - зазначив президент.

Він також додав, що підтримка і захист українських воїнів - це також зброя. Зеленський наголосив, що кожен командир має пам’ятати: люди не витратний матеріал.