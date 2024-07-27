Зеленський: кожен командир має пам’ятати - люди не витратний матеріал
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має робити все для захисту життя та здоров'я українських військових
Про це він сказав на щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я "Воїн: життя, здоров’я, боєздатність", повідомляє Офіс президента.
За його словами, захист держави - це двосторонній рух, тому ті, хто захищають Україну, мають знати, що держава захищає їх. Зеленський наголосив, що у цьому різниця між нами і окупантами.
"Росія нехтує своїми людьми, не бореться за їхнє виживання. Натомість Україна має робити все для захисту життя, передусім життя і здоров’я своїх воїнів", - зазначив президент.
Він також додав, що підтримка і захист українських воїнів - це також зброя. Зеленський наголосив, що кожен командир має пам’ятати: люди не витратний матеріал.
- З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 573 510 окупантів.
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