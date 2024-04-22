Зеленський на Ставці доручив підготувати всеохопний план із захисту цивільної інфраструктури від атак РФ

Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема президент України зазначив, що на Ставці про ситуацію на фронті доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Зазначив, що росіяни мають завдання продемонструвати “перемоги” до 9 травня.

"Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно", - написав Зеленський.

Також однією з тем стало власне виробництво зброї.

"Доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо контрактів із вітчизняними компаніями. Ми працюємо над новим форматом угод, який, з одного боку, не переобтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого – гарантуватиме виробникам довготривалі зобов’язання держави", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський доручив підготувати всеохопний план із захисту цивільної інфраструктури від атак РФ.

"На наступну Ставку дав доручення зібрати все, що відомо нашим розвідкам про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру, та підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо", - зазначив він.