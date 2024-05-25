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Головна Війна з Росією Зеленський підписав указ про введення санкцій проти деяких російських медіа

Зеленський підписав указ про введення санкцій проти деяких російських медіа

25 травня, 2024 субота
14:22
Війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти низки російських медіа та компаній, зокрема й з тимчасово окупованого Криму

Зміст

Про це йдеться в указі №340/2024  на сайті глави держави.

Указом затверджене рішення РНБО України від 22 травня "Про застосування і скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти 68 юридичних і двох фізичних осіб.

Зокрема, санкції введені проти телекомпаній "НТВ Плюс", "Перший канал. Всесвітня мережа", "Звезда", "ТНТ Телесеть", "Петербург", "Рен ТВ", ТРК "Крим", газет "Известия", "Московский комсомолец" та інших.

Контроль за виконанням рішення здійснюватиме секретар РНБО Олександр Литвиненко. Кабмін, СБУ і Національний банк України мають забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій.

Міністерство закордонних справ має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії він закликав союзників, зокрема США та Євросоюз, ввести санкції проти РФ, але цього не було зроблено.
Теги:
Економіка
Україна
Росія
санкції проти Росії
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