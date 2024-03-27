Зеленський побував на Сумщині: відвідав поранених воїнів
Сьогодні, 27 березня, президент України Володимир Зеленський відвідав Сумську область
Про це Володимир Зеленський розповів у своєму телеграм-каналі.
"Відвідав наших воїнів, які відновлюються після поранень. Для мене завжди честь подякувати захисникам і відзначити державними нагородами. Пишаємося нашими воїнами. Цінуємо роботу наших лікарів. Дякую кожному медику за те, що допомагаєте нашим воїнам, повертаєте їх до життя", - написав президент України.
Зеленський також зустрівся з воїнами 117-ї окремої бригади ТрО.
"Поспілкувався із захисниками, вручив державні нагороди та оглянув командний пункт бригади. Дякую за захист України, нашого суверенітету й територіальної цілісності", - розповів Зеленський.
- Укрпошта ввела в обіг нову марку, присвячену місту-герою Охтирці Сумської області: активна фаза боїв за нього закінчилася 27 березня 2022 року.
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