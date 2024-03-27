Зеленський побував на Сумщині: відвідав поранених воїнів

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму телеграм-каналі.

"Відвідав наших воїнів, які відновлюються після поранень. Для мене завжди честь подякувати захисникам і відзначити державними нагородами. Пишаємося нашими воїнами. Цінуємо роботу наших лікарів. Дякую кожному медику за те, що допомагаєте нашим воїнам, повертаєте їх до життя", - написав президент України.

Зеленський також зустрівся з воїнами 117-ї окремої бригади ТрО.

"Поспілкувався із захисниками, вручив державні нагороди та оглянув командний пункт бригади. Дякую за захист України, нашого суверенітету й територіальної цілісності", - розповів Зеленський.