Зеленський поговорив з Байденом 17 лютого. Деталі
У суботу, 17 листопада, Володимир Зеленський поспілкувався з президентом США Джо Байденом
Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.
Президент України, який перебуває на Мюнхенській конференції з питань безпеки, провів телефонну розмову з Джозефом Байденом.
"Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США. Підтримка України – це підтримка демократії та свободи. Ми повинні разом захистити ці цінності", - заявив Володимир Зеленський.
За словами президента, вони домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням других роковин початку повномасштабного вторгнення.
- 17 лютого президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу до конфіскації заморожених російських активів.
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