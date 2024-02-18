Зеленський поговорив з Байденом 17 лютого. Деталі

Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

Президент України, який перебуває на Мюнхенській конференції з питань безпеки, провів телефонну розмову з Джозефом Байденом.

"Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США. Підтримка України – це підтримка демократії та свободи. Ми повинні разом захистити ці цінності", - заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, вони домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням других роковин початку повномасштабного вторгнення.