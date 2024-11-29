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Головна Війна з Росією Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ

Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ

Юлія Юліна
29 листопада, 2024 п'ятниця
17:09
Війна з Росією Михайло Драпатий

Президент України Володимир Зеленський 29 листопада провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому ухвалив кілька кадрових рішень

Зміст

Про це він повідомив у Telegram.

Так, на засіданні виступив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який доповів щодо ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції.

"Також разом із головкомом ухвалили кілька кадрових рішень для нашої армії. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначений Михайло Драпатий. Заступником головнокомандувача Збройних Сил призначений Олег Апостол", - повідомив Зеленський.

За його словами, обидва довели свою ефективність у боях.

Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил, зазначив президент.

Полковник Олег Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

"Головне завдання – відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних Силах України. Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави", - наголосив Зеленський.

Окремо на Ставці порушили питання енергетики.

"Поставив завдання щодо посилення ППО та відповідних перемовин з партнерами", - написав президент.

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Енергетика
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