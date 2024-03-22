Зеленський відповів, що потрібно, аби повноцінно захистити Україну від російських ракет і "шахедів"
Президент Володимир Зеленський заявив, що ключове питання для України - це посилення ППО
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Фізичний захист об’єктів та відновлення після ударів – це те, що залежить від людей тут, в Україні. Але реальний та повний захист від російських ракет і "шахедів" – це те, що можливе лише за достатньої політичної волі партнерів", - заявив Володимир Зеленський.
Україна працює над посиленням ППО щодня.
"Кожного дня – наша комунікація щодо цього. Кожен день ми використовуємо, щоб переконати в необхідності, а головне – можливості повного захисту українського неба. Російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО, тобто, по-чесному, – достатньо політичної волі, щоб їх надати. Всі партнери знають, що саме потрібно та хто саме може ухвалити справді рятівні рішення", - йдеться у відео.
- 22 березня російська терористична армія атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі.
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