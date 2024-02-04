Зеленський відвідав розташування Повітряного командування "Схід" на Дніпропетровщині

Про це повідомляється на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Зазначається, що під час зустрічі командувач Повітряного командування "Схід" Іван Теребуха розповів про прикриття з повітря міст і громад, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту.

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України

Також президентові розповіли деталі російських атак на об’єкти у Дніпропетровській області та заходи з підсилення українських мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби для відбиття ударів ворожих дронів.

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України

Крім того обговорювалися особливості застосування західних і гібридних систем ППО, перспективи зміцнення спроможностей командування "Схід" з урахуванням майбутніх надходжень озброєння.

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України

Володимир Зеленський нагородив бойових пілотів орденами Богдана Хмельницького І-ІІ ступенів та "За мужність" І ступеня.

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України

"Я бачу перед собою потужних воїнів, які захищають наше небо і з неба захищають Україну, наші домівки, наших людей - дітей і дорослих. Дякую за ваші влучні дії, за знищення ворога. Бажаю вам усім здоров’я та перемоги. І побратимам вашим також перекажіть нашу подяку", - сказав український президент.

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України