Зеленський відвідав розташування Повітряного командування "Схід" на Дніпропетровщині
У неділю, 4 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав розташування Повітряного командування "Схід" на Дніпропетровщині та нагородив військових пілотів
Про це повідомляється на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.
Зазначається, що під час зустрічі командувач Повітряного командування "Схід" Іван Теребуха розповів про прикриття з повітря міст і громад, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту.
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України
Також президентові розповіли деталі російських атак на об’єкти у Дніпропетровській області та заходи з підсилення українських мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби для відбиття ударів ворожих дронів.
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України
Крім того обговорювалися особливості застосування західних і гібридних систем ППО, перспективи зміцнення спроможностей командування "Схід" з урахуванням майбутніх надходжень озброєння.
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України
Володимир Зеленський нагородив бойових пілотів орденами Богдана Хмельницького І-ІІ ступенів та "За мужність" І ступеня.
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України
"Я бачу перед собою потужних воїнів, які захищають наше небо і з неба захищають Україну, наші домівки, наших людей - дітей і дорослих. Дякую за ваші влучні дії, за знищення ворога. Бажаю вам усім здоров’я та перемоги. І побратимам вашим також перекажіть нашу подяку", - сказав український президент.
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України
- 4 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав позиції ЗСУ в районі села Роботине, що на Запорізькому напрямку. Він поспілкувався з військовими й вручив їм нагороди.
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