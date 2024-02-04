Зеленський побував на передовій у Роботиному

Про це він поінформував у телеграм.

"Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди", - написав Зеленський.

Він заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Володимира Горбатюка, передає пресслужба президента.

Президент наголосив, що для нього честь бути сьогодні на позиціях, щоб підтримати воїнів і нагородити їх. Зокрема, він передав відзнаку Президента "Хрест бойових заслуг" командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському, а також нагородив воїнів орденами Богдана Хмельницького та "За мужність".

Фото: https://www.president.gov.ua/

"Маю велику честь бути сьогодні тут. Підтримати вас і вручити нагороди. На ваших плечах така складна, вирішальна місія – відкинути ворога й перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидшою. Щоб вас підтримували рідні, близькі та всі громадяни України. Всі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються", - наголосив Зеленський.

Згодом Зеленський поінформував, що також провів нараду щодо безпекової ситуації в Запорізькій області. Він заслухав доповіді військового командування та керівників правоохоронних органів. Йшлося про оборону на Авдіївському напрямку й в районі Роботиного, також обговорили захист критичної інфраструктури.

"Важливі питання. Ситуація на полі бою, оборонні дії на Авдіївському напрямку, ситуація в районі Роботиного та на інших ділянках фронту, фортифікації. Захист об’єктів критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу регіону від ворога", - зауважив президент.