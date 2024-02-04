Окупанти за добу обстріляли з артилерії понад 110 населених пунктів України, - Генштаб

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога біля Новокалинового й Авдіївки та ще 3 атаки поблизу Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 3 атаки південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій.

Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Окупанти за добу обстріляли з артилерії понад 110 населених пунктів України

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Бударки, Колодязне, Григорівка, Куп’янськ, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області; Терни, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Червоний Маяк, Кринки, Зміївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони знищили понад 10 російських БПЛА та одну ракету

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, 10 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 та 3 розвідувальних БПЛА ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника.